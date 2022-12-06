«Стокманн» может занять место флагманского магазина H&M в Москве

«Стокманн» рассматривает аренду помещений в комплексе «Галерея Актер» на Тверской в Москве, где раньше был флагманский магазин H&M. Об этом рассказал ТАСС гендиректор сети Геннадий Левкин. Он уточнил, что уже идут переговоры с арендодателем.

«Да, хотим открыть (универмаг.— "Ъ"). Хорошее место, ждем решения арендодателя»,— заявил господин Левкин. Он уточнил, что если сделка по аренде будет согласована, то объем инвестиций может составить не менее 100 млн руб.

В Российском совете торговых центров сказали, что переговоры с «Галереей Актер» ведут несколько крупных ритейлеров. Пока не ясно, кто из них займет площади бывшего магазина H&M.

H&M приостановила продажи в России в начале марта. В середине июля компания начала сворачивать деятельность в стране и открыла магазины, чтобы распродать оставшийся товар. H&M планирует полностью уйти из России до конца года. На месте H&M планируется открыть магазины российских брендов.

Лаура Кеффер