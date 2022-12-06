В возрасте 71 года умерла американская актриса Кёрсти Элли, получившая «Эмми» за роль в сериале «Чирс» (Cheers, 1982–1993). Причиной смерти стал рак, о чем рассказали ее дети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кёрсти Элли

Фото: Henry Nicholls/File Photo, Reuters Кёрсти Элли

Фото: Henry Nicholls/File Photo, Reuters

«Наша необыкновенная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком, который был выявлен недавно»,— говорится в сообщении на ее странице в Twitter.

Кёрсти Элли начала карьеру в 1980-х, на ее счету более 70 ролей в кино и сериалах. В числе наиболее известных фильмов с ее участием: «Север и юг» (1985), «Уж кто бы говорил» (1989), «Двое: я и моя тень» (1995), «Разбирая Гарри» (1997), «И в бедности, и в богатстве» (1997), «Семейные грехи» (2004). Сыграла в сериалах «Королевы крика» (2015–2016), «С чистого листа» (2016).

Роль в сериале «Чирс» принесла ей «Эмми» и «Золотой глобус». В 1994 году также получила «Эмми» за телефильм «Мать Дэвида».

Лаура Кеффер