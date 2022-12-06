Совладелец пивоваренной компании «Бочкари» планирует приобрести завод PepsiCo в Подмосковье

Компания «Клин аква» (Московская область) обратилась в ФАС России с ходатайством о получении собственность основных производственных средств и нематериальных активов АО «Вимм-Билль-Данн напитки» в Раменском. Балансовая стоимость активов составляет 93 % от балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов АО «Вимм-Билль-Данн напитки», следует из ходатайства «Клин аква».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Клин аква» принадлежит Вадиму Смагину, который также является гендиректором и совладельцем (97,9%) Бочкаревского пивоваренного завода в Алтайском крае (ТМ «Бочкари», «Клев», «Мазай», «Алтай-хан». Андреич» и др.).

«ВБД Напитки» (принадлежит PepsiCo), как уточняет «Ъ», выпускала соки на заводе в подмосковном Раменском, в 2015 году предприятие было закрыто, производство сконцентрировано на липецком заводе «Лебедянский». О планах продажи завода в Раменском PepsiCo сообщали в 2021 году. По данным «Ъ», сейчас завод в Раменском представляет собой пустую площадку под производство со складскими площадями. На начало 2022 года актив оценивался до 500 млн руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова