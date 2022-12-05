С надеждой на поддержку

Депутаты заксобрания Ульяновской области, принимая бюджет региона на 2023 год в окончательном чтении, назвали его «самым сложным за последние 10 лет», но не стали требовать изменений в его расходной части. Закон приняли с оговорками: под гарантии регионального правительства, обещающего, что в дальнейшем федеральная помощь региону будет увеличена еще на 2,55 млрд руб., что позволит закрыть финансирование по ряду проблемных статей. В облправительстве уверены, что гарантии федерального центра будут исполнены, а доходная часть регионального бюджета не снизится. Эксперты считают, что сегодня, в ситуации экономической неопределенности, гарантировать стабильность доходной части бюджета будет сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба заксобрания Ульяновской области Фото: пресс-служба заксобрания Ульяновской области

В понедельник заксобрание Ульяновской области приняло бюджет региона на 2023 год во втором, окончательном, чтении. Губернатор региона Алексей Русских, отметил, что документ формировался в сложнейших условиях санкционного давления. Он обратил внимание на то, что в бюджете запланирован объем поступлений из федерального бюджета в размере 20,9 млрд руб., но ожидается, что «уже в ближайшее время, после уточнения, эта сумма вырастет до 23,450 млрд руб.».

Как доложила и.о. министра финансов Наталья Брюханова, общий объем доходов облбюджета составит 81,406 млрд руб., расходы — 88,278 млрд руб., собственные доходы региона — 60,460 млрд руб., дефицит бюджета — 6,872 млрд руб.

Предполагаемые безвозмездные поступления из федерального бюджета — 20,946 млрд руб.

Фактически как основные параметры облбюджета2023, так и его статьи доходов и расходов между первым и вторым чтением не ­изменились.

Конкретных претензий по расходной части депутаты почти не высказывали. Лидер фракции «Единая Россия» Василий Гвоздев назвал бюджет2023 «самым сложным за последние 10 лет».

Внефракционный депутат Матвей Володарский, находящийся в оппозиции к исполнительной власти региона, сказал, что будет голосовать «против», заявив, что федеральная поддержка в размере 20 млрд руб.— «чрезвычайно низкая цифра», а сам бюджет нельзя называть социально ориентированным, «когда снижаются расходы на поддержку онкобольных и закрываются ­больницы».

Лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев заявил, что бюджет «никого бы не устроил», «если бы эти цифры были окончательными», но законопроект «можно поддержать», учитывая, что в феврале обещают увеличить федеральную помощь.

В конечном итоге документ был принят большинством голосов при одном «против».

Как пояснил в беседе с «Ъ» Дмитрий Грачев, если раньше между первым и вторым чтением бюджета производились передвижки в расходной части бюджета, то сейчас законопроект сохранился в том виде, в каком был передан в региональный парламент, фактически на встречах с правительством региона и губернатором представителей фракций убеждали в необходимости поддержать законопроект, обещая, что после увеличения размера федеральной помощи до 23,450 млрд руб. их требования по корректировке статей расходов «будут обязательно ­учтены».

«Мы заявляли, что регион заходит с дефицитом в территориальную программу госгарантий по медпомощи, в том числе и по лекарственному обеспечению. Нас не устраивают нули в строках по ремонту детсадов и школ, не устраивает, что заходим с дефицитом более 2 млрд руб. по мерам соцподдержки, что в недостаточном объеме профинансированы вопросы обманутых дольщиков и детей-сирот»,— сказал господин Грачев. «И если бы мы не получили гарантий по решению этих вопросов, мы бы не стали голосовать за такой бюджет»,— сказал депутат.

Наталья Брюханова подтвердила «Ъ», что федеральный бюджет в третьем чтении уже принят, и в нем уже учтено повышение федеральной помощи. Она также выразила уверенность, что доходная часть бюджета будет исполнена, а федеральная помощь поступит в полном объеме.

Иного мнения доктор экономических наук, эксперт Общественной палаты региона Анатолий Лапин. «Достаточно посмотреть хотя бы данные Росстата по ключевым товарам российского экспорта (нефть, газ, уголь, металлическая руда), где на октябрь падение продаж составило 15–50%, а от этого зависят доходы, а значит, и перечисления федерального бюджета. Это может сказаться и на федеральных трансфертах. Так что гарантировать что-то пока сложно, мы живем в условиях очень сильной неопределенности»,— сказал эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск