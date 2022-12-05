Алексей Шаповалов перешел на «Древостой дуба»

Самарский предприниматель, проживающий в ОАЭ, и принадлежащие ему ООО «Диалог» и ООО «Новация» через суд требуют исключить 12 га лесных земель из охранной зоны природного памятника «Древостой дуба» («Дубки») в Самаре. Соответствующий иск бизнесмена к губернатору региона рассматривается в областном суде. Рядом с «Дубками» расположены коттеджные поселки. В самой охранной зоне строительство запрещено. Ранее предприниматель срубил на своем участке возле ЦУМ «Самара» в центре города 10метровые голубые ели для коммерческой ­деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Статус охранной зоны запрещает компаниям застраивать территорию

Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ Статус охранной зоны запрещает компаниям застраивать территорию

Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ

Алексей Шаповалов, ООО «Диалог» и ООО «Новация» обратились в Самарский областной суд с требованием исключить 12 га земли из охранной зоны природного памятника «Древостой дуба» в Самаре, в которой запрещено строительство. Бизнесмен пытается добиться отмены распоряжения губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, устанавливающего охранный статус территории.

Памятник природы «Древостой дуба» создан в 1967 году решением исполнительного комитета Куйбышевского областного совета народных депутатов. Тогда площадь памятника составила 124 га. После 2000х годов площадь несколько раз менялась, то сокращаясь, то, наоборот, увеличиваясь. В текущем году правительство Самарской области вновь увеличило территорию природного памятника до 124,1 га.

В иске Алексея Шаповалова и его компаний требуется исключить из «Древостоя дуба» два участка земли на Сквозной улице в районе Барбошиной поляны. Первый участок площадью 6,42 га и кадастровой стоимостью более 44 млн руб. принадлежит «Новации». Второй участок, площадь которого составляет 5,66 га, принадлежит «Диалогу». Кадастровая стоимость земли — более 192 млн руб. Рядом с двумя участками находится (но не входит в границы охранной зоны) еще один — площадью 1,36 га. Собственник этого актива — Алексей Шаповалов. Разрешенный вид использования земли — индивидуальные жилые дома с приусадебными и приквартирными земельными участками.

В региональном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды с претензиями бизнесмена не согласны. Чиновники отмечают, что границы памятника природы не зависят от наличия в его границах хозяйствующих субъектов.

В 2011 году Алексей Шаповалов, который проживает с семьей в ОАЭ, спилил многолетние ели под киоски у ЦУМ «Самара» в центре города. Поступок предпринимателя вызвал широкий общественный резонанс. Возмущенные жители близлежащих домов вышли на пикет. Претензии горожане адресовали не столько господину Шаповалову, сколько местным властям, допустившим вырубку деревьев. Чтобы сгладить ситуацию, городским властям пришлось высаживать новые ели на месте срубленных. Позже стало известно, что бизнесмен вложил 40 млн руб. в строительство спортплощадок в школах Самары взамен уничтоженных елей.

Позже областная прокуратура обратилась с иском в арбитражный суд. Надзорное ведомство настаивало в суде, что договор от 26 марта 2008 года между областным минимущества и ООО «Каньон» о продаже компании земельного участка площадью 4832,1 кв. м в непосредственной близости к ЦУМ «Самара» незаконен. По мнению истца, был нарушен Земельный кодекс РФ, который запрещает приватизацию земельных участков общего пользования. По мнению представителей прокуратуры, территория возле торгового центра исторически была сквером. Однако арбитраж счел, что сделка прошла без нарушения законодательства. В частности, суд признал неубедительными доводы прокуратуры о том, что площадка относится к местам общего пользования. Позже это решение оставил без изменений апелляционный суд.

Сабрина Самедова