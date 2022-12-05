Истина во второй инстанции

Администрации Иглинского района не удалось вернуть в муниципальную собственность участок земли сельхозназначения площадью 92,2 га в селе Акбердино, проданный в 2017 году ООО «Управляющая компания “Рустал”» за 2,7 млн руб. Арбитражный суд Башкирии и 18 арбитражный апелляционный суд пришли к выводу, что администрация пропустила срок исковой давности. Как стало известно «Ъ-Уфа», спорный участок сейчас пустует, но не исключено, что там может появиться коттеджный поселок. Эксперты считают выводы суда о пропуске исковой давности обоснованными.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу администрации Иглинского района на решение арбитражного суда Башкирии. В августе первая инстанция отказала в расторжении договора купли-продажи земельного участка сельхозназначения площадью 92,2 га между районным комитетом по управлению собственностью минземимущества республики и ООО «УК “Рустал”» (до мая 2020 года ООО «Рустал-недвижимость») в селе Акбердино из-за истечения срока исковой давности.

С иском в суд районная администрация обратилась в июне 2021 года, а срок давности, следует из материалов суда, истек в марте 2020 года.

• ООО «Управляющая компания «Рустал»», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2009 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2021 году выручка от продажи составила 20,7 млн руб., чистая прибыль — 1,7 млн руб. Владелец компании — Рустям Исхаков, сын бывшего главы администрации Иглинского района Ришата Исхакова.

Спорный земельный участок с 2004 года находился в аренде у ООО «Конно-спортивно-охотничье хозяйство “Ташлы”» сроком на 49 лет. В марте 2015 года компания передала права и обязанности по договору аренды «Русталу», после чего в марте 2017 года компания приватизировала участок за 2,7 млн руб.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, сделал вывод о пропуске срока исковой давности, хотя представитель районной администрации в суде указывал, что муниципальные власти узнали о спорной сделке в 2018 году.

Арбитражный суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены судебного акта. Авторы жалобы, среди которых администрация Иглинского района, региональные прокуратура и минземимущество, выступившие в суде в качестве третьих лиц, уверяли, что не знали о сделке: по данным архива администрации, с января по май 2017 года постановлений о приватизации спорного участка не было.

Отказывая в удовлетворении апелляционной жалобы, суд учел, что в мае текущего года было прекращено уголовное дело по факту отчуждения земельного участка. Следователь пришел к выводам, что «ущерб муниципальному району не причинен, существенного нарушения публичных и общественных интересов, а тем более тяжких последствий, данные действия не повлекли», говорится в постановлении.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в январе земельные владения семьи Исхаковых обсуждались на уровне республиканской власти. Тогда глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики потребовал создать межведомственную комиссию с участием прокуратуры и проверить, каким образом господин Исхаков получил в пользование и собственность около 3,5 тыс. га земли.

Начальник отдела по правовому обеспечению и имущественным отношениям администрации Иглинского района Альфия Мударисова сообщила «Ъ-Уфа», что муниципалитет намерен подать кассационную жалобу. «Сейчас земельный участок свободный, раньше местные жители использовали его как пастбище, но, видимо, появились запреты от владельца участка Рустяма Исхакова. О причинах покупки участка и планах компании мы не знаем, но цель обычно бывает одна — изменить вид разрешенного пользования, например, под строительство коттеджного поселка», — отметила она.

Известно, что недалеко от Акбердино «Рустал» возводит коттеджный поселок «Белая усадьба».

Поучить комментарий в «Рустале» вчера не удалось.

Партнер адвокатской конторы «Сотниковы и партнеры» Елена Сотникова считает вывод судов обоснованным. «В апелляционном определении вызывают вопросы только выводы суда о заключенности договора купли-продажи, хотя в решении первой инстанции доводы истца о незаключенности договора не фигурируют. Перспектива пересмотра в кассационной инстанции, впрочем, от этого не изменится», — считает юрист.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин считает перспективы отмены принятых судебных актов невеликими. «Маловероятно, что суд кассационной инстанции придет к другому выводу относительно вопроса исчисления срока исковой давности», — отметил он.

Карина Мамаева