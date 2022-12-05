На Кубани разъяснили, как получить матпомощь на детей мобилизованных и добровольцев

На Кубани определили порядок получения единовременной материальной помощи детям мобилизованных и добровольцев. Ее размер на каждого ребенка составляет 20 тыс. руб. Документ, определяющий порядок получения средств, опубликован на официальном сайте администрации края.

Порядок определяет правила и условия получения матпомощи за счет средств краевого бюджета несовершеннолетним детям призванных на территории края на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, а также проживающих на территории региона лиц, заключивших в период с 24 февраля 2022 года контракт о прохождении военной службы и принимавших (принимающих) участие в специальной военной операции.

Кроме того, на единовременную материальную помощь могут рассчитывать несовершеннолетние дети участников добровольческих формирований, направленных в воинские части с территории Краснодарского края и принимающих участие в СВО.

Единовременная матпомошь предоставляется на основании заявления, поданного заявителем в управление социальной защиты населения в муниципальных образованиях региона. Помимо заявления необходимо также предоставить:

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя; сведения о рождении ребенка и о его родителях; документ, подтверждающий заключение гражданином в период с 24 февраля 2022 года контракта о прохождении военной службы и его участие в специальной военной операции; копию решения суда об установлении факта постоянного проживания заявителя на территории Краснодарского края; реквизиты счета заявителя, открытого в российской кредитной организации.

Дмитрий Нестеренко

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