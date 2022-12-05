В Краснодаре начали строить школу на 825 мест по проспекту Константина Образцова

В Краснодаре на проспекте Константина Образцова начали возводить школу на 825 мест. Глава Краснодара Евгений Наумов поручил держать строительство объекта на постоянном контроле, сообщает пресс-служба администрации города.

«Это одно из первых поручений губернатора, которое было, к нашему стыду, около семи лет назад. Тема должна оставаться под нашим пристальным вниманием, потому что мы это делаем для более комфортной жизни горожан. Держите этот объект на личном контроле, постоянно мониторьте сроки»,— отметил Евгений Наумов.

Он подчеркнул, что сложность этого объекта заключается в том, что он находится уже в существующей застройке. Там уже проложены инженерные сети и сформирована улично-дорожная сеть. Евгений Наумов отметил, что в связи с этим необходимо максимально внимательно производить работы и организовывать движение большегрузного технологического транспорта. Также он отметил, что жителей ближайших домов необходимо заранее предупредить о непрерывных циклах работ.

Строить школу будут за счет бюджетов всех уровней в рамках госпрограммы «Развитие образования». Завершить строительство планируется в 2024 году. Школу построят на участке площадью 27,5 тыс. кв. м, который сформировали за счет объединения нескольких земельных участков, которые частично принадлежали компании — застройщику микрорайона и частично являлись придомовыми территориями.

В трехэтажной школе обустроят 33 кабинета. Помимо учебных классов в ней разместят три спортзала, два актовых зала, пищеблок на 413 человек и буфет на 50 мест. Кроме того, в образовательном учреждении обустроят медицинский блок, библиотеку и спортивное ядро во дворе школы.

Татьяна Ручкина

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