Новый год в новой квартире в центре Симферополя от самого надежного застройщика

ЖК «Симфония»: больше никаких компромиссов — соглашайтесь только на лучшее

У Вас есть уникальная возможность встретить Новый год в новой квартире комфорт-класса от самого надежного застройщика Крыма — группы компаний «ИнтерСтрой». Объект находится в центре Симферополя. Жилой комплекс «Симфония» — предложение для тех, кто любит всё сразу и выбирает только лучшее! Вы еще можете успеть приобрести квартиру в готовом доме и сразу получить ключи. До конца года возможно оформление льготной ипотеки по самым привлекательным и выгодным условиям. Не упустите возможность, предложение ограничено. Купите квартиру Вашей мечты прямо сейчас!

В жилом комплексе «Симфония» от группы компаний «ИнтерСтрой» доступно к покупке несколько свободных лотов. Жилой комплекс «Симфония» имеет идеальное расположение: абсолютно рядом с центром Симферополя, но в то же время никакого гула от городского трафика. Вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности.

Для жителей комплекса предусмотрен крытый паркинг. Из паркинга можно на лифте попасть в подъезд — это обеспечит комфорт в любую погоду, Вы больше не будете беспокоиться за безопасность Вашего автомобиля.

Дом оборудован системой вентилируемых фасадов. В каждой квартире автономная система отопления. Планировки комфортные и эргономичные. Квартиры просторные и светлые. Сквозные парадные, авторские дизайнерские холлы не оставят равнодушными любителей эстетики. Здесь продумана каждая деталь.

Проект реализован по принципу «двор без машин» — закрытая территория с ландшафтным озеленением и системой автоматического полива, освещенными аллеями, спортивной и игровой зоной. Из окон квартир открывается живописный вид на город и на горы. Жилой комплекс «Симфония» — это место, которое приятно назвать своим домом.

На данный момент стенд с изображением ЖК «Симфония» группы компаний «ИнтерСтрой» представлен на фотовыставке «7 лет Корпорации развития Республики Крым» в Симферополе. Двадцать сюжетов экспозиции — это успешные инвестиционные проекты, созданные в период с 2015 по 2022 годы, в том числе в сфере строительства.

Группа компаний «ИнтерСтрой» — обладатель золотого знака «Надежный застройщик России-2022». Это главная федеральная общественная награда в жилищном строительстве. Премия входит в пятерку самых престижных наград для застройщиков в Российской Федерации. Группа компаний «ИнтерСтрой» отмечена золотым знаком «Надежный застройщик России» сразу в двух регионах — в Крыму и в Севастополе.

Группа компаний «ИнтерСтрой» ведеёт свою деятельность с 2004 года и занимает лидирующее место среди застройщиков Крыма и Севастополя. За это время тысячи людей стали счастливыми обладателями надежной и качественной недвижимости.

География проектов группы компаний:

Симферополь

Севастополь

Ялта

Алушта

Евпатория

Феодосия

Работаем в строгом соответствии с ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.

Средства на счет вносит покупатель, а застройщик получает их только после успешной сдачи дома в эксплуатацию. Основное преимущество такого подхода в расчетах — безопасность и гарантия, отсутствие рисков.

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Для удобства наших иногородних Клиентов доступен онлайн показ и полностью дистанционное оформление сделки** без визита в Крым.

Документы на регистрацию права собственности в Росреестр мы подадим за Вас.

Покупателю, выбравшему электронную регистрацию, все документы приходят на указанный им e-mail. Расчеты между продавцом и покупателем автоматизированы и проводятся онлайн.

Группа компаний «ИнтерСтрой» высоко ценит доверие клиентов и дорожит репутацией. Мы работаем для Вас. Строим будущее вместе!

Застройщик ООО "СЗ "Симфония" ИНН 9102257957, адрес: Республика Крым, г.о. Симферополь, г. Симферополь, б-р. Ленина, дом № 12, помещение 301, кабинет 7. Разрешение на ввод № №91-RU93308000-0008-2022 от 09.09.2022 * АО "ГЕНБАНК", АО «АБ «РОССИЯ», РНКБ Банк (ПАО), ПАО "Промсвязьбанк" ** ООО "СЗ "Симфония" Республика Крым, г.о. Симферополь, г. Симферополь, б-р. Ленина, дом № 12, помещение 301, кабинет 7. ОГРН: 1199112013638

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