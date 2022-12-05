5 декабря 2022 года началась выдача ключей дольщикам жилого комплекса Fresh литер 2

616 дольщиков жилого комплекса Fresh литер 2 с 5 по 7 декабря получат ключи от своих квартир.

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Новоселы приезжают из разных регионов страны, внимательно принимают свои квартиры, оформляют документы. Дом веден в эксплуатацию согласно срокам, указанным проектной декларации. Уже к Новому году многие жители начнут отделку своих квартир, а сегодня, принимая квартиры, любуются видами из окон на реку Кубань, работают с дизайнерами интерьера, малыши тестируют детские и спортивные площадки.

Застройщик продолжает работы по возведению набережной протяженностью 405 м, работы планируется завершить к вводу в эксплуатацию 3-го и 4-го литера. Набережная жилого комплекса станет местом притяжения горожан всего микрорайона и, безусловно, жителей Fresh.

Жилой комплекс органично вписался в ландшафт местности. Детские и спортивные комплексы изготовлены из экологичных природных материалов, где безопасно играть, дружить, договариваться, развивая фантазию, ловкость и внимательность.

ЖК «Фреш» — это пример ответственного подхода к строительству. Для реализации проекта по благоустройству набережной застройщик позаботился о восстановлении популяции редких видов рыб, согласно постановлению главы администрации Краснодарского края №1057. 24 сентября 2020 г. был произведен выпуск более 126 500 молоди стерляди в реку Кубань.

Несколько семей в ЖК Fresh литер 2 — это обманутые дольщики предыдущего застройщика, которым строительная компания АСК (входит в состав AVA Group) помогла обрести свое жилье. Еще в 2017 году они должны были получить ключи от своих квартир. Этот день для них особенный, ведь обрести свой уютный очаг — мечта каждого человека.

Весь коллектив Строительной компании «АСК» и линии генерального подряда от всей души поздравляют жителей «Фреш» с новосельем.

AVA Group — инвестиционно-строительный холдинг, основанный в 2007 году. Предприятия AVA Group ведут деятельность в Краснодаре, Сочи, Анапе и Московском регионе. Штаб-квартира расположена в г. Краснодар. AVA Group осуществляет развитие жилой и коммерческой недвижимости, полный цикл строительных работ, управление жилыми, гостиничными и медицинскими объектами, производство стройматериалов, а также оказывает логистические услуги.

Застройщик ООО «АВА девелопмент плюс. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф/. ФЗ 214. г. Краснодар.https://ask-yug.com