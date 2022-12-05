Российский владелец липецкого завода Honeywell начал его ликвидацию

Юридическое лицо завода американской корпорации Honeywell в особой экономической зоне «Липецк» ООО «Систем сенсор технологии» (ССТ) начало процедуру ликвидации, сообщается в базе данных Kartoteka.ru. Ликвидатором стал предприниматель и управленец из Ставропольского края, который ранее был назначен директором компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

В ноябре, напомним, стало известно, что Honeywell, обслуживающая в том числе военные заказы США, продала свой завод электроники в Липецкой области. Она заявила об уходе из России «в ответ» на спецоперацию на Украине.

В процессе этого единственным собственником ООО «ССТ» вместо зарегистрированной в Сингапуре фирмы Honeywell PTE Ltd. стал предприниматель из Ставрополья Денис Лиходедов. По информации источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, он представляет интересы группы компаний «Арнест» (основная промплощадка — химический комбинат в Невинномысске Ставропольского края). Короткое время в процессе сделки ССТ принадлежало ООО «Арнест менеджмент», которое возглавляет президент ГК Алексей Сагал. Информация об этом осталась в истории баз данных, однако сейчас записи об этом в ЕГРЮЛ стерты.

В процессе процедуры ликвидации ООО его активы после расчетов с кредиторами будут распределены между учредителями

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», по данным источников, построенное за 900 млн руб. предприятие может быть перепрофилировано в интересах нового собственника, но не исключается и перепродажа.

Судя по судебной практике ООО «ССТ», после объявления в марте о прекращении деятельности Honeywell в РФ завод американской компании прекратил платить российским поставщикам и подрядчикам. С этого момента предприятие получило четыре десятка исков на сумму порядка 60 млн руб. Большая часть из них удовлетворены и не были обжалованы. Фабула типичного дела — прекращение проводок по исполненным обязательствам начиная с апреля-мая этого года.

Honeywell официально открыла свое предприятие под Липецком в январе 2019 года. В строительство и оснащение завода площадью 5,6 тыс. кв. м на тот момент было инвестировано более 900 млн руб. Резидент ОЭЗ производил электротехническую продукцию, системы автоматизации, обнаружения и оповещения о пожаре, газовые детекторы, средства индивидуальной защиты. На предприятии работали около 80 человек. Завод в Липецке был одним из трех объектов американской компании в России.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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