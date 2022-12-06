Плановые затруднения

Госдума по состоянию на конец ноября не рассмотрела почти 30% первоочередных законопроектов, которые стояли в плане на текущую сессию. В думских комитетах «зависание» проектов объясняют новыми обстоятельствами, затянувшимися согласованиями с ведомствами и «раздумьями депутатов». Между тем выполнение законопроектной программы будет одним из ключевых показателей эффективности комитетов, которые депутаты намерены применять в следующей сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госдума опубликовала отчет о ходе реализации своей законопроектной программы на осеннюю сессию. Уточняется, что это примерная программа, состоящая из проектов, подлежащих первоочередному рассмотрению. Согласно этому документу, из примерно 250 законопроектов, поставленных в план на сентябрь—ноябрь, свыше 70 не были рассмотрены, подсчитал “Ъ”.

Рассмотрение этих проектов или было перенесено «на более поздний срок», или по ним «проводятся консультации и согласования». В лидерах по числу «зависших» проектов — комитеты по финансовому рынку (21), по транспорту (13), по госстроительству (девять, один из самых загруженных комитетов) и по безопасности и противодействию коррупции (шесть).

Так, в финансовом комитете ждет второго чтения проект, предлагающий применять экономические санкции не только к отдельным иностранным компаниям и гражданам, но и к юрлицам, которые они контролируют более чем на 25% (в первом чтении принят в октябре 2020 года, второе ожидалось в октябре 2022-го). Глава комитета Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — За правду») сказал “Ъ”, что промедление с рассмотрением часто связано с согласованием с различными ведомствами и правительством.

В комитете по транспорту «завис» проект об аудите безопасности дорожного движения, принятый в первом чтении в январе 2018 года. В думском плане он стоял на октябрь. Также до второго чтения не дошел законопроект об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси, принятый в первом чтении в июле. Зампред комитета Рафаэль Марданшин («Единая Россия») задержки с принятием инициатив объяснил так: «Бывает, что какие-то обстоятельства меняются и возникает необходимость доработать проект».

Комитет по законодательству тянет с рассмотрением проекта об уточнении срока отбытия наказания, после которого возможен перевод из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение для отдельных категорий осужденных. В первом чтении он был принят в июне, в сентябре должно было быть второе. В комитете “Ъ” пояснили, что депутаты еще думают над некоторыми формулировками. Также в срок (в сентябре) не был рассмотрен во втором чтении проект о гаражных объединениях, внесенный сенатором Андреем Турчаком и главой комитета Павлом Крашенинниковым (оба — «Единая Россия»). Последний пояснил “Ъ”, что «есть проект по гаражам и есть проект по коттеджам» и комитеты по законодательству и по строительству создали совместную рабочую группу, чтобы «выйти на общее решение и прописать универсальные нормы в обоих законах, так как и проблемы общие, типа дорог, труб и т. д.».

В комитете по безопасности с марта 2021 года лежит без движения проект, по которому чиновники могут не нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов, допущенное по не зависящим от них обстоятельствам. Еще один не рассмотренный в эту сессию проект — о расширении доступа прокуратуры к персональным данным россиян — был принят в первом чтении в марте. Источник “Ъ” в комитете пояснил, что, как правило, «все виснет в согласованиях между ведомствами».

Большинство из «просроченных» законопроектов (50) было внесено правительством, которое традиционно является самым активным субъектом законодательной инициативы. В аппарате правительства “Ъ” в связи с этим напомнили, что в 2022 году Россия «столкнулась с беспрецедентным внешним давлением со стороны недружественных стран» и сложившаяся ситуация «требует оперативных решений по защите экономики, поддержке бизнеса и граждан». «Совместная работа правительства и Госдумы в сфере законопроектной деятельности ведется исходя из этих приоритетов. С учетом первоочередных задач корректируются и планы подготовки и принятия законов»,— пояснили в аппарате.

Выполнение законопроектной программы будет одним из ключевых показателей эффективности (KPI) думских комитетов, подтвердил “Ъ” глава комитета по контролю Олег Морозов («Единая Россия»). Напомним, ввести KPI для комитетов в начале года предложил спикер Думы Вячеслав Володин. Однако депутаты до сих пор их не разработали.

Как пояснил господин Морозов, в эту сессию работа комитетов оценивается в «тестовом режиме». «Мы подключили науку, которая дала нам дополнительные предложения по критериям оценки и подходам, когда можно будет сравнивать работу комитетов с разными функциями, а не только по законопроектному портфелю. Мы не должны гнаться за формальными показателями»,— сказал он “Ъ”. В конце года депутаты обсудят «модель» системы KPI и запустят ее на следующей сессии, добавил глава комитета.

Думский план специально называется «примерным», что допускает невыполнение отдельных пунктов, отмечает политолог Павел Склянчук. По его словам, эффективность комитетов справедливо оценивать, наоборот, по умению прорабатывать внеплановые инициативы, а в календарь для перестраховки заявляются обычно те законопроекты, за непринятие которых в срок не будет серьезных последствий.

Мария Макутина, Ксения Веретенникова