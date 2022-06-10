KPI близко

В Госдуме пока так и не смогли разработать универсальные для всех комитетов ключевые показатели эффективности (KPI). Ответственные за их разработку депутаты рассказали журналистам, что пока понятны только общие подходы к подобной оценке. Ввести KPI для комитетов в начале сессии предложил спикер Думы Вячеслав Володин. Сейчас к выработке этих критериев привлечены и внешние эксперты. Предполагается, что с их помощью обсуждаемые показатели эффективности появятся уже осенью. Правда, никаких санкций для руководства комитетов за плохие показатели KPI вводить не будут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, глава комиссии по регламенту Виктор Пинский и глава комитета по контролю Олег Морозов рассказали журналистам о своих предварительных предложениях по введению системы KPI для думских комитетов (всего их 32). О необходимости их разработки спикер Вячеслав Володин заявил еще на открытии весенней сессии. По его мнению, показатели эффективности должны мотивировать комитеты не просто администрировать повестку, а формировать ее (то есть предлагать больше собственных законодательных инициатив, а не только рассматривать преимущественно правительственные проекты).

Сами комитеты направили господину Мельникову предложения по оценке собственной работы еще в начале февраля. Однако к концу сессии в Думе так и не представили список конкретных показателей эффективности.

По мнению депутатов, «критерии не могут быть универсальными для каждого комитета». Например, некорректно сравнивать по показателям эффективности комитет по бюджету и налогам с комитетом по молодежной политике. Кроме того, есть комитеты «с особенностями», как, например, комитет по международным делам, который преимущественно занимается не законопроектной деятельностью, а ратификацией международных договоров, участием в консультациях при назначении и отзыве дипломатических представителей.

Тем не менее ответственные депутаты определились, что в целом работа комитетов будет оцениваться по трем блокам показателей: выполнение регламентных процедур, «достижение общественно значимых результатов работы» (например, доведение комитетом какой-либо проблемы до законодательного решения), анализ того, как работают принятые законы. Как рассказал “Ъ” собеседник, знакомый с ходом обсуждения KPI, будут такие критерии, как число законопроектов, внесенных членами комитета в «рамках задач, поставленных президентом», число проектов, включенных в программу работы Думы, доля организованных комитетом парламентских слушаний, доля не рассмотренных комитетом законопроектов в отчетный период. При этом, как писал ранее “Ъ”, большинство думских комитетов не выполняют программу законопроектной работы, которую сами же и формируют в начале сессии.

Предполагается, что работу комитетов начнут оценивать уже этой осенью, а итоги оценки будут подводиться в конце каждой сессии.

При этом, как сообщил господин Морозов, Думой было заказано исследование, чтобы систему KPI помогли разработать сторонние эксперты. Никаких рейтингов и санкций за плохие результаты не будет, говорят депутаты: они полагают, что если комитет «будет проваливаться, то (сам.— “Ъ”) сделает выводы». Выполнение KPI не будет отражено в думском регламенте, уточнил господин Пинский. Также пока неизвестно, где будут озвучиваться или публиковаться результаты оценки.

Критерии оценки работы комитетов нужны для того, чтобы найти внутренние резервы повышения их эффективности, считает политолог Павел Склянчук. По его словам, несмотря на то, что за неудовлетворительную работу не предусмотрены никакие санкции, на членов комитетов есть неформальные рычаги воздействия через совет Думы и лидеров фракций. При этом эксперт сомневается, что даже плохие показатели эффективности повлияют на политическую устойчивость руководителей комитетов. «Вводя KPI, Вячеслав Володин продолжает развивать тему субъектности парламента, побуждая комитеты к самостоятельной законотворческой повестке»,— полагает господин Склянчук.

Мария Макутина