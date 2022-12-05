В Ейске на следующей неделе начнут демонтировать подъезды дома, пострадавшие при падении самолета

На следующей неделе в Ейске начнут разбирать дом, пострадавший при падении военного самолета. Муниципальный контракт на выполнение демонтажных работ заключили 2 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Ейского района.

Сейчас в доме, расположенном по адресу улица Коммунистическая, 20/1, проводятся подготовительные работы.

Вечером 17 октября во дворе многоквартирного дома в Ейске упал военный самолет Су-34. После розлива топлива пожар перекинулся на здание. В результате ЧП 43 человека пострадали и 15 погибли.

Изначально планировалось расселить жильцов только трех пострадавших подъездов. Позже стало известно о необходимости отселения жильцов первого и пятого подъездов, а также о прекращении работы детского сада, находящегося вблизи пострадавшего дома.

Татьяна Ручкина

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