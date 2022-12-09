В газировке забурлило

Вокруг растянувшегося во времени ухода с российского рынка самых популярных брендов газированных напитков продолжают бурлить информационные поводы, у которых еще могут быть неожиданные последствия. Так, Роспотребнадзор 8 декабря сообщил о начале проверки по факту появления в некоторых магазинах Москвы и Подмосковья «подозрительной кока-колы», в которой заподозрили контрафакт. Речь может идти о бутылках в 2 л, продающихся, в частности, в магазинах сети «Светофор». По имеющейся у меня фотографии, на этикетке производителем указано ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», а датой производства — 25 октября 2022 года. РБК сообщало о наличии в «Светофоре» бутылок от 5 октября и 3 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Подозрительным продукт показался неспроста. Сама Coca-Cola объявила о приостановке бизнеса в России после начала военных действий на Украине. В июне производитель и дистрибутор напитков компании в РФ сообщал Reuters, что находится в процессе «истощения запасов». Да и компания «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» с конца июня называется «Мултон Партнерс» и теперь выпускает газированные напитки со вкусом колы под брендом «Добрый». В Coca-Cola HBC РБК подтвердили, что прекратили производство и продажу всех брендов The Coca-Cola Company в России.

Как отмечают мои собеседники на рынке безалкогольных напитков, при желании подделать известный бренд газированных напитков в пластиковой бутылке сравнительно легко, просто напечатав этикетки в типографии по образцу и организовав разлив. По их словам, гораздо сложнее имитировать алюминиевые банки.

Но в целом особого смысла в подделке напитков мои собеседники не видят, в первую очередь из-за небольшой рентабельности продукта. Кроме того, найти возможности для сбыта контрафакта крайне сложно, особенно в условиях роста доли крупных сетей, которые регулярно проводят аудит поставщиков. А вот закупщики «Светофора», как говорят мои источники, могут быть «весьма самостоятельными от центрального офиса и иметь собственные отношения с поставщиками».

Резкого роста контрафакта игроки не ожидают, отмечая, что число доказанных случаев подделок в этом году «исчисляется единицами». С другой стороны, у добросовестных участников рынка может быть повод для беспокойства. Возможно, историей с «подозрительной колой» захотят воспользоваться сторонники ужесточения контроля за оборотом тех или иных товарных групп, которые для подкрепления позиции любят ссылаться на наличие контрафакта. Потребителей же подделки, кажется, не слишком волнуют. В комментариях под постом Роспотребнадзора в Telegram-канале службу просят проверить сеть, которая отменила сделанные со скидками заказы косметики из-за «технического сбоя».