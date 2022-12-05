«Роза Хутор» обновил гостиничную инфраструктуру

На курорте появились четырехзвездочные апартаменты

В преддверии нового горнолыжного сезона курорт «Роза Хутор» реновировал популярные апартаменты AZIMUT Вальсет. С 1 декабря готовы к приему гостей два переоборудованных корпуса отеля — «Центр» и «Премиум».

Как отметили в пресс-службе курорта «Роза Хутор»: «Апартаменты обновлены практически полностью. Теперь в них новая мебель, текстиль, оснащенная техникой и посудой кухня. В номерах имеется стиральная машина, принадлежности для глажки, сейф и т. п. Была установлена система кондиционирования, оборудовано рабочее место со встроенными розетками и usb-портами, есть беспроводные wi-fi зарядные устройства».

Категория звездности этих двух корпусов AZIMUT Вальсет официально повышена до 4*. Их фонд составляет 109 номеров.

В честь открытия обновленных апартаментов AZIMUT Вальсет курорт предлагает воспользоваться специальным предложением «6 ночей по цене 5!»: при бронировании шести ночей шестая ночь идет в подарок (скидка 16,7% от лучшей цены дня). В акции, действующей до 15 декабря, участвуют все категории номеров в Вальсет 4* (тариф предоплатный и невозвратный). Проживание возможно со 2 декабря 2022 года по 9 апреля 2023 года включительно (тариф не действует в избранные даты 30.12–8.01.23, 16.02–25.02.23).

На курорте считают, что размещение в обновленных апартаментах в горнолыжный сезон имеет ряд преимуществ. В их числе близкое расположение от подъемников «Олимпия», «Стрела» и официального пункта проката оборудования, в каждом номере есть шкафы для горнолыжного снаряжения. Гостям также предлагаются такие дополнительные услуги, как: ежедневная уборка, бронирование билетов на различные виды транспорта, на театральные представления, спортивные и зрелищные мероприятия. Кроме того, проживая в Вальсете, можно бесплатно пользоваться финской сауной и кедровой купелью (второй этаж отеля Фристайл). А за дополнительную плату — услугами массажного кабинета Mountain SPA.

Бронирование обновленных апартаментов AZIMUT Вальсет уже открыто на сайте rosakhutor.com. Ожидается, что зимний сезон на курорте «Роза Хутор» стартует 23 декабря.

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