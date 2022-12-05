Александр Клебанов назначен главой минтранса Башкирии

Как стало известно «Ъ-Уфа», глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении Александра Клебанова на должность министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии с испытательным сроком на три месяца. Ранее господин Клебанов занимал должность заместителя министра.

Как сообщал «Ъ-Уфа», на прошлой неделе глава минтранса республики Александр Булушев ушел в отставку по собственному желанию, а ранее его первый заместитель Виктор Жульков был задержан сотрудниками полиции по подозрению в превышении должностных полномочий.

Александр Клебанов родился в 1976 году в Москве. Окончил Российский университет дружбы народов и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. До июля 2021 года господин Клебанов занимал должность заместителя министра транспорта Пермского края, курировал сферу транспортного обслуживания, а в октябре того же года стал заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. До 2018 года Александр Клебанов возглавлял в Москве службу такси «ГлавАвтоПрокат».

Булат Баширов

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