Евгений Куйвашев 9 декабря проведет прямую линию с жителями Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 9 декабря проведет прямую линию с жителями региона. Она начнется в 12:00 в эфире телеканала ОТВ и на официальной странице региона во «ВКонтакте», сообщил департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вопросы жителей Свердловской области будут приниматься до 20:00 8 декабря по номеру телефона 8-800-100-59-46.

В 2021 году президент России Владимир Путин поручил главам регионов проводить прямую линию с жителями. Тогда Евгений Куйвашев вошел в список губернаторов, которые сделали это впервые на своем посту.

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