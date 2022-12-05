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На Кубани от семей участников СВО поступило 6500 обращений

Семьи участников специальной военной операции из Краснодарского края подали 6,5 тыс. обращений. Почти половина из них касается темы выплат мобилизованным. Все положенные средства уже перечислили, сообщает пресс-служба администрации региона.

Остальные поступающие вопросы в основном относятся к бытовым проблемам: ремонт жилья, закупка дров, подключение газа, устройство детей в школы и детсады, а также помощь с трудоустройством. По словам директора департамента внутренней политики Александра Топалова, такие обращения находятся на особом контроле. С сентября их количество сократилось со 100 до менее 20 в день. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в городах и районах за каждой семьей участника СВО закрепили волонтера и сотрудника администрации.

«Поддержка военнослужащих и их близких — наша главная задача. Мы должны настраивать диалог и взаимодействие с каждой семьей. Это принципиально важно, особенно в условиях сегодняшних вызовов»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

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