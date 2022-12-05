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Производство метанола на площадке волгоградского «Химпрома» запустят при поддержке Минэкономразвития РФ

Министерство экономического развития РФ и предприятие «Промышленные технологии», которое на площадке бывшего волгоградского завода «Химпром» запускает проект по производству метанола, подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Замминистра экономического развития Мурат Керефов сообщил, что за последние две недели в ГИС «Капиталовложения» было подано шесть новых заявок. До конца года Минэкономразвития планирует подписать около десяти СЗПК.

Компания «Промышленные технологии», входящая в структуры корпорации АЕОН, построит в Волгограде завод по производству метанола. Объем инвестиций оценивается в 74 млрд руб. Инвестор обещает, что к 2026 году производительность предприятия составит один млн т метанола в год.

Гендиректор управляющей компании «Промтеха» Бахтиер Касимов назвал СЗПК важной мерой поддержки для капиталоемких производств, к которым относится производство крупнотоннажной продукции в газохимической отрасли. «СЗПК позволяет не только рассчитывать на стабилизационную оговорку, но и предоставляет акционерам проекта возможности улучшения инвестиционных показателей через механизм возврата вложенных средств в инфраструктуру проекта в виде субсидии»,- отметил господин Касимов.

СЗПК позволяет возместить затраты на инфраструктуру и стабилизировать условия предпринимательской деятельности.

Марина Ковалева

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