Мэр Нижневартовска сообщил об угрозе обрушения конструкций дома после взрыва газа

В Нижневартовске сохраняется угроза обрушения конструкций дома на ул. Мира, 6а, в котором, предположительно, взорвался баллон с газом. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на мэра Дмитрия Кощенко. При этом спасатели планируют закончить разбор завалов, чтобы освободить плиты, не раньше, чем через три дня.

По словам главы города, после этого будет оцениваться степень искажения на несущем каркасе, на который «навешаны железобетонные плиты». «Поэтому надо будет провести экспертизу, если экспертиза покажет, что нет изменений конструктивных, то тогда, конечно, можно будет решать вопрос, чтобы провести аварийно-восстановительные работы», — подчеркнул Дмитрий Кощенко.

Взрыв в пятиэтажном доме по улице Мира, 6а произошел вечером, 4 декабря. В результате пострадали 15 человек, из которых шестеро скончались. Пяти пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь. По словам Дмитрия Кощенко, под завалами все еще могут находиться люди. Следственное управление СКР по Югре возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Основная причина инцидента — взрыв газового баллона. «Сказали, что баллон был заполнен более, чем на 90%. Как мы понимаем, было перетягивание баллона из холодного места в теплое. Соответственно произошло расширение, это могло привести к хлопку и разгерметизации. Пока это основная версия причины случившегося», — отметил мэр Нижневартовска. Власти Югры после взрыва предложили жителям дома эвакуироваться.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте