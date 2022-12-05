Власти Югры после взрыва предложили эвакуироваться жителям дома в Нижневартовске

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что всем жителям дома в Нижневартовске, где произошел взрыв, предложено эвакуироваться. «Пока все работы по разбору завалов не будут выполнены, не выполнены все исследования, в соответствии с которыми мы установим, можно ли использовать для жизни какие-то помещения, и что нужно сделать, чтобы привести весь дом в соответствующее стандартам состояние. Люди не останутся на улице. Разрешила главе города использовать весь жилфонд для временного проживания»,— сообщила Наталья Комарова в прямом эфире телеканала «Россия 24».

В результате взрыва всего пострадали 15 человек, из которых шестеро скончались. Пяти пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь. В результате инцидента обрушилось шесть квартир. Из дома были эвакуированы 52 человека. Они размещены в пункте временного размещения на базе восьмой школы. Сейчас в доме никто не проживает.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что причиной взрыва в Нижневартовске стала разгерметизация газового баллона. На фоне инцидента по всей России могут провести внеплановые проверки газонаполнительных станций. Следственное управление СКР по Югре возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Подробнее о взрыве в Нижневартовске — в материале «Ъ-Урал» «Газ ударил по жильцам».

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Диана Сунагатуллина