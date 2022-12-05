Trafigura получила от Германии кредит на $3 млрд для поставок газа

Швейцарский сырьевой трейдер Trafigura Group получил синдицированный кредит на $3 млрд, частично обеспеченный правительством Германии, который будет использован для поставок газа в страну. Кредит был выдан Trafigura сроком на четыре года в рамках соглашения с правительством Германии об обеспечении крупных поставок природного газа в страну. Как сообщила компания, первая поставка газа в рамках соглашения с правительством Германии была выполнена 1 ноября.

Это уже второй кредит, полученный Trafigura от германского правительства за последние пару месяцев. Так, в октябре компания получила кредит на $800 млн для обеспечения поставок металлов в страну.

Ранее генеральный директор Trafigura Джереми Уир заявил, что при условиях относительно теплой погоды текущей зимой Европе удастся избежать дефицита газа. Однако его запасы, вероятно, сократятся примерно на две трети при условии, что погода будет стабильной, а российские поставки топлива через Украину продолжатся.

Кирилл Сарханянц