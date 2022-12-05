В Ростове на девяти кладбищах зафиксировано 697 тыс. захоронений

На девяти кладбищах в Ростове-на-Дону находится 697 тыс. могил, следует из реестра мест захоронений, составленного МКУ «Служба городских кладбищ». Реестр размещен на сайте администрации донской столицы.

По данным службы, наибольшее число захоронений зафиксировано на Северном кладбище — 500 тыс. на территории 400 га. Северное кладбище является крупнейшим в Европе.

Вторым по количеству могил стало Братское кладбище, занимающее площадь 22 га. Здесь покоится 88 тыс. человек.

На Армянском кладбище в Нахичевани насчитали 24,9 тыс. захоронений. На Нижне-Гниловском кладбище похоронено 20,2 тыс. человек. Еврейское кладбище насчитывает 18,5 тыс. могил. На новом Мясниковском кладбище захоронено 14,2 тыс. человек. Самым небольшим кладбищем Ростова стало Левенцовское. Здесь находится только 2,3 тыс. могил.

Анастасия Назарова