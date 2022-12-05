Подрядчик строительства Восточного выезда из Уфы погасил задолженность по зарплате

ООО «Лимакмаращавтодороги» после вмешательства прокуратуры погасило задолженность по зарплате перед 1,3 тыс. работниками на общую сумму около 60 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

После проверки надзорного ведомства было установлено, что предприятие не выплатило работникам зарплату за октябрь. Прокуратура внесла представление руководителю компании Озату Хасану Эмре, в отношении юрлица возбудила дело об административном правонарушении (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ).

ООО «Лимакмаращавтодороги», согласно «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 2017 году в Уфе. Учредителями являются Турхан Баджаксыз, Геннадий Фомин и турецкое АО «Лимак Иншаат Санайи ве тиджарет аноним Ширкети». В прошлом году чистая прибыль ООО составила 136,1 млн руб. при выручке 7,9 млрд руб. Компания строит Восточный выезд из Уфы на трассу М-5.

Влада Шипилова