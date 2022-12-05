Кредитор потребовал с бывшего-гендиректора «Экологии-Новосибирск» 300 млн рублей убытков

Кредитор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» – ООО «Эко-Лайн» – в рамках дела о банкротстве компании подал ходатайство о взыскании 299,8 млн руб. убытков с бывшего гендиректора регоператора Ларисы Анисимовой.

В направленном в суд 5 декабря заявлении (копия есть в распоряжении “Ъ-Сибирь”) представители «Эко-Лайна» указывают, что основная часть убытков якобы была причинена «Экологии-Новосибирск» в связи с бездействием госпожи Анисимовой по своевременному взысканию дебиторской задолженности на 298,9 млн руб. Позже эти долги были признан «безнадежными», уверены в компании.

Вторая часть убытков – на 912,4 тыс. руб., по мнению представителей «Эко-Лайна», была вызвана «отнесением личных расходов на расходы общества». В заявлении указано, что госпожа Анисимова «регулярно осуществляла перелеты в различные города – Москва, Самара, Симферополь, Минеральные воды и проч., где проживала по несколько дней, и все эти затраты относились на организацию». Из анализа стоимости авиабилетов заявитель сделал вывод, что перелеты осуществлялись бизнес-классом. «При этом должник является региональным оператором в Новосибирской области, филиалов, представительств, кроме томского, не было», – говорится в заявлении.

В декабре 2021 года ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу «Вис») обратилась в арбитражный суд с заявлением о самобанкротстве, указав на наличие 1,9 млрд руб. задолженности, основная часть — перед перевозчиками за услуги по транспортировке ТКО. В октябре 2022 года в компании было введено внешнее управление. По данным «СПАРК-Интерфакс», Лариса Анисимова занимала должность гендиректора «Экологии-Новосибирск» с августа 2018 года. В середине октября 2022 года в компании сообщили “Ъ-Сибирь”, что она оставила пост после назначения внешнего управляющего и «была привлечена в качестве консультанта»: «Дальнейшее привлечение Анисимовой Л. А. будет принято исходя из плана внешнего управления и ее желания. Исполнительным директором ООО “Экология–Новосибирск” в настоящее время является Наталья Тучина».

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Дарья Решетникова