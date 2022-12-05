Карта «Тройка» начнет действовать во всем транспорте Ростовской области к маю 2023 года

Крайний срок полного внедрения транспортной карты «Тройка» в Ростовской области перенесен на май 2023 года, сообщает пресс-служба губернатора региона. Изначально планировалось, что «Тройка» будет действовать на территории области в 2022 году.

Соглашение о создании единой системы транспортного обслуживания населения на территории Москвы и Ростовской области было подписано в 2021 году. Проект предполагает начало действия транспортной карты «Тройка» во всем общественном транспорте в Ростовской области. Пилотный проект уже запущен в ряде городов региона.

Кристина Федичкина