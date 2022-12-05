Зарядную станцию для электромобилей открыли у зоопарка в Ижевске

В столице Удмуртии на парковке около Государственного зоопарка республики установили универсальную зарядную станцию для электротранспорта. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в Ижевске электромобилями пользуется порядка двухсот человек. В городе работает 10 зарядных станций от четырех компаний.

Начальник управления распределительной сети филиала «Удмуртэнерго» Константин Волменских отметил, что в течение года специалисты компании будут контролировать и проверять соответствия станций заявленным техническим характеристикам. Так, согласно мониторингу, заправки производят от 30 до 40 зарядок в месяц.

Отмечается, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще две заправки у молл «Матрица» и около спортивного комплекса «Нечкино».

Заместитель главы администрации Ижевска Дмитрий Загребин подчеркнул, что электротранспорт все чаще появляется на улицах по всему миру, поэтому обеспечение водителей устройствами для зарядки стало необходимостью.

«Именно поэтому мы начали развитие объектов зарядной инфраструктуры на территории Ижевска. Также постоянно взаимодействуем с владельцами электромобилей, чтобы определить места расположения заправок и комфортно ими пользоваться. Первые результаты, говорят не только об успешной реализации самого проекта, но и о том, что промышленность республики не стоит на месте, ведь эти зарядные устройства сделаны в Удмуртии»,— рассказал господин Загребин.

Напомним, филиал «Россетей» «Удмуртэнерго» ввели в эксплуатацию новую зарядную станцию, установленную на парковке, недалеко от Центральной площади Ижевска. Участники рынка говорят об увеличении популярности электрических автомобилей, растущей загруженности зарядных станций и о необходимости развивать инфраструктуру. По словам экспертов, основные сложности при установке электростанций связаны с согласованием работ и технологическим присоединением.

Подробнее об этом читайте в материале «Автомобилям подводят ток».