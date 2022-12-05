«Можно ли доверять вкусу чиновника?»

В СМИ появились предложения госкомпаниям и регионам о том, как отмечать Новый год. Чиновники ссылаются на мнение граждан, которые выступают против больших и безудержных торжеств. Тем не менее иллюминация, а также Дед Мороз и Снегурочка остаются. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит во всем этом тревожный симптом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вокруг Нового года было много кривотолков и даже, можно сказать, на местах имелся некоторый уровень недопонимания, что делать и как отмечать главный праздник страны с учетом изменившейся обстановки.

Но вот появился документ, адресованный госкомпаниям, регионам и муниципалитетам. Там прописаны рекомендации — как быть и что делать. Широко это не афишируется, но текст попал в СМИ.

Авторы ссылаются на результаты опросов общественного мнения: мол, это не прихоть власти, а мнение народа. Так что именно из этого и следует исходить. Главное состоит в том, что население выступает за сдержанность: чтобы без особого размаха и скромнее, но все-таки совсем отказываться, в том числе от праздничного оформления городов, не следует.

Формат детских елок и иных мероприятий для подрастающего поколения рекомендуется оставить без изменений. Для взрослых — больше патриотизма: в частности, прилагается список «правильных» артистов и исполнителей. Наверное, это можно выделить как главное — Дед Мороз и Снегурочка остаются — против них народонаселение не возражает.

И вот другой интересный пункт: ответственным товарищам предлагается проанализировать репертуар театров и кинотеатров, чтобы они отвечали запросу граждан на «более сдержанную программу праздничных мероприятий».

Не совсем понятно, где критерии этих самых запросов граждан. Вот всеми любимый традиционный «Щелкунчик» — он социально близкий или социально чуждый? Не проглядывают ли там элементы «сладкой жизни» и, того хуже, «чуждого влияния»?

Впрочем, даже это не так уж и важно. Интересно, что всенародно любимый праздник мы впервые будем отмечать, используя методические указания. В этом есть тревожный симптом. Во-первых, и без указаний должно быть понятно, что нужна сдержанность и скромность — она и раньше-то не была лишней, а теперь тем более. И, знаете ли, ни в какие рамки не лезет, если руководители разных уровней этого не понимают — есть вопросы к их компетенции.

Во-вторых, начинают терзать смутные сомнения: сначала Новый год, потом другие праздники — и так вся жизнь наша будет проходить на основании руководящих указаний. Хотя, конечно, мы все понимаем — это не указания, а все-таки рекомендации, и формируются они исходя из нашего же мнения.

Однако может найтись такой, кто скажет: я вот не высказывался, меня никто не спрашивал. И почему за меня выбирают артистов и спектакли, художественные фильмы, которые следует и не следует смотреть? И можно ли доверять вкусу чиновника, который принимает соответствующие решения?

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