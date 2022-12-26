Сегодня исполняется 60 лет президенту ПАО «ТрансКонтейнер» Виталию Евдокименко

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Фото: пресс-служба ПАО «ТрансКонтейнер» Виталий Евдокименко

Фото: пресс-служба ПАО «ТрансКонтейнер»

Его поздравляет помощник президента РФ Игорь Левитин:

— Уважаемый Виталий Михайлович! Примите мои искренние поздравления с Вашим большим юбилеем! Мы знакомы много лет. Признаюсь, за все эти годы Вы не давали поводов разочароваться в Вас. На любом посту Вы демонстрировали высокие профессиональные и деловые качества. В этом году Вам доверено руководство крупнейшим в стране контейнерным оператором — ПАО «ТрансКонтейнер». Не сомневаюсь, что богатый управленческий опыт позволит Вам успешно реализовать намеченные в стратегии планы и вывести актив на новые высоты, сохранить его лидерский статус на транспортном рынке. Сегодня хочу пожелать Вам и всей Вашей семье крепкого здоровья! От этого в конечном счете зависит настрой на профессиональные и личные достижения. Добра и счастья в наступающем 2023 году!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»