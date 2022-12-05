На Украине проводят национализацию «дочки» Альфа-банка

Украинские власти приступили к национализации «Альфа-банка Украина», сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что кредитная организация переименована в Сенс-банк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Офис Президента Украины Фото: Офис Президента Украины

«Альфа-банк уже прошел ребрендинг, это уже Сенс-банк сегодня. Там уже идут процедуры по национализации как таковой»,— сказал господин Подоляк в эфире телемарафона (цитата по ТАСС). По его словам, процедура будет не такой сложной, как при национализации Приватбанка, так как в Альфа-банке меньше физлиц, у которых есть вклады. Господин Подоляк утверждает, что среди вкладчиков и юрлиц, которые связаны с кредитной организацией, нет панических настроений.

В октябре сообщалось, что национализация пройдет за одну гривну. Украина отказалась от переговоров с владельцами банка Михаилом Фридманом и Петром Авеном, так как против них были введены украинские санкции. Господин Фридман при этом заявлял о готовности передать «дочку» безвозмездно. «Альфа-банк Украина» с 1 декабря работает под названием Сенс-банк.

Леонид Уварчев