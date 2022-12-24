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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 62 года уполномоченному при президенте России по правам предпринимателей Борису Титову

Борис Титов

Борис Титов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Борис Титов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель совета директоров компании ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов:

— Уважаемый Борис Юрьевич! Поздравляю Вас с днем рождения! На протяжении многих лет Вы вносите весомый вклад в развитие бизнеса и рыночной экономики в нашей стране. Профессионализм, энергия, доброжелательное отношение к людям, которые Вы направляете на защиту интересов предпринимателей, высоко ценит деловое сообщество. Благодаря Вашим организаторским способностям сегодня по всей стране действуют институты, стоящие на страже интересов большого и малого бизнеса. От всей души желаю новых успехов в Вашей очень важной работе, крепкого здоровья и благополучия Вам и близким.

Сегодня исполняется 47 лет генеральному прокурору РФ Игорю Краснову

Игорь Краснов

Игорь Краснов

Фото: Генпрокуратура РФ

Игорь Краснов

Фото: Генпрокуратура РФ

Его поздравляет министр культуры Ольга Любимова:

— Уважаемый Игорь Викторович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Возглавляемое Вами надзорное ведомство с достоинством защищает права и интересы граждан нашей страны. Вам с успехом удается решать масштабные государственные задачи, Вы подаете коллегам пример беззаветной преданности призванию. Уверена, решительность, принципиальность и мужество позволят Вам и в дальнейшем добросовестно выполнять долг. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо России!

25 декабря исполняется 71 год президенту РСПП Александру Шохину

Александр Шохин

Александр Шохин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Шохин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет министр экономического развития РФ Максим Решетников:

— Уважаемый Александр Николаевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Продуктивная работа Российского союза промышленников и предпринимателей на протяжении многих лет является неоспоримым свидетельством не только Вашего профессионализма, но и таланта стратегически мыслящего руководителя. Желаю Вам всегда сохранять запас душевных и физических сил, плодотворно трудиться на благо российского предпринимательства и страны. Крепкого здоровья, добра и семейного благополучия Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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