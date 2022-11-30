Крупнейшие лизинговые компании (по итогам девяти месяцев 2022 года)

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|Название
|Объем нового бизнеса (млрд руб. )
|Изм. за год (%)
|Сумма новых договоров лизинга (млрд руб.)
|Лизинговый портфель (млрд руб.)*
|«Газпромбанк Лизинг» (ГК)
|259,5
|73
|433,9
|682,1
|«ВТБ Лизинг»
|133,8
|-5
|254,8
|638,4
|«Сбербанк Лизинг» (ГК)
|109,8
|-12
|174,6
|807,0
|«Альфа-Лизинг» (ГК)
|105,4
|17
|176,9
|300,5
|«Европлан»
|95,2
|-10
|н. д.
|250,6
|«Балтийский лизинг» (ГК)
|70,4
|7
|106,3
|143,1
|«РЕСО-Лизинг»
|54,5
|-15
|87,3
|148,0
|«Росагролизинг»
|45,5
|70
|67,8
|148,5
|«ПСБ Лизинг» (ГК)
|41,0
|-33
|65,0
|222,6
|Универсальная лизинговая компания
|29,6
|88
|42,6
|58,1
|Государственная транспортная лизинговая компания
|26,0
|-76
|33,1
|1041,4
|«Эволюция»
|22,9
|54
|36,3
|23,9
|«Интерлизинг»
|20,0
|5
|31,3
|46,1
|«Совкомбанк Лизинг»
|19,4
|7
|30,8
|45,1
|«Восток-Лизинг»
|12,3
|-8
|18,3
|25,9