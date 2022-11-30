Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Крупнейшие лизинговые компании (по итогам девяти месяцев 2022 года)

Название Объем нового бизнеса (млрд руб. ) Изм. за год (%) Сумма новых договоров лизинга (млрд руб.) Лизинговый портфель (млрд руб.)*
«Газпромбанк Лизинг» (ГК) 259,5 73 433,9 682,1
«ВТБ Лизинг» 133,8 -5 254,8 638,4
«Сбербанк Лизинг» (ГК) 109,8 -12 174,6 807,0
«Альфа-Лизинг» (ГК) 105,4 17 176,9 300,5
«Европлан» 95,2 -10 н. д. 250,6
«Балтийский лизинг» (ГК) 70,4 7 106,3 143,1
«РЕСО-Лизинг» 54,5 -15 87,3 148,0
«Росагролизинг» 45,5 70 67,8 148,5
«ПСБ Лизинг» (ГК) 41,0 -33 65,0 222,6
Универсальная лизинговая компания 29,6 88 42,6 58,1
Государственная транспортная лизинговая компания 26,0 -76 33,1 1041,4
«Эволюция» 22,9 54 36,3 23,9
«Интерлизинг» 20,0 5 31,3 46,1
«Совкомбанк Лизинг» 19,4 7 30,8 45,1
«Восток-Лизинг» 12,3 -8 18,3 25,9

*На 01.10.22.

ГК — группа компаний.

По данным «Эксперт РА».

  • Газета «Коммерсантъ» №223 от 01.12.2022, стр. 8

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...