ЦБ берут на послабо

ЦБ рассматривает возможность продления части принятых весной мер поддержки фондового рынка, срок действия которых заканчивается в конце года. Прежде всего профучастники просят сохранить послабления по учету заблокированных иностранных ценных бумаг и их рейтингов при расчете капитала компаний. Кроме того, они предлагают отменять послабления постепенно, сомневаясь, что в 2023 году ситуация на рынке всерьез улучшится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам источников “Ъ”, ЦБ обсуждает с профучастниками рынка вопрос продления части послаблений, принятых весной в острую фазу кризиса. Один из собеседников “Ъ” уточняет, что вопрос поднимался на прошлой неделе на встрече с департаментом инвестиционных финансовых посредников и на этой неделе — уже с департаментом инфраструктуры финансового рынка. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

Весной на фоне расширяющихся санкций, обвала фондового рынка и блокировки междепозитарного моста Национального расчетного депозитария с Euroclear и Clearstream ЦБ принял несколько пакетов мер. В основном они были направлены на смягчение регуляторных требований к операциям с российскими и иностранными ценными бумагами и их учету. Кроме того, все профучастники получили возможность не публиковать отчетность.

Согласно презентации ЦБ (с ней ознакомился “Ъ”), регулятор подтвердил прекращение с начала 2023 года мер поддержки, связанных с фиксацией стоимости ценных бумаг, как российских, так и иностранных, подхода к оценке пруденциальных нормативов и ряда других мер. «Часть принятых мер носила ярко выраженный антикризисный характер. Сегодня, когда участники рынка в целом приспособились к ситуации, отмена ряда послаблений понятна и оправданна»,— полагает заместитель гендиректора «Открытие Инвестиции» Андрей Салащенко.

Вместе с тем регулятор рассматривает возможность сохранить часть послаблений в отношении операций с заблокированными иностранными бумагами, их учета и раскрытия информации профучастниками. По словам управляющего директора «Иволга Капитал» Дмитрия Александрова, хотя вопрос с блокировкой «частично расшивается» через замещающие облигации и конвертацию депозитарных расписок, «таких бумаг все еще слишком много». Глава направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский называет самыми важными мерами поддержки управления фондами решения, связанные с составом и структурой активов ПИФ, в том числе неприменение мер воздействия к нарушениям и возможность включать замещающие облигации. «Послабления позволят УК продолжить работу над вопросом разблокирования активов без прекращения фонда»,— уточняет директор департамента управления активами «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.

При этом ЦБ намерен частично убрать послабления в области раскрытия информации, в первую очередь отчетности по РСБУ и МСФО (за исключением примечаний к ним). «Публикация отчетности могла создать сложности буквально для нескольких игроков, тогда как многие фактически злоупотребили своим правом, чтобы стать менее прозрачными»,— считает господин Александров. «Сейчас в рабочем порядке можно запросить у контрагента нужную информацию перед заключением договора, но все мы давно привыкли к информационной прозрачности»,— соглашается операционный директор «Цифра брокер» Галина Карякина. Вместе с тем компании и в 2023 году смогут не раскрывать информацию о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, остается запрет на раскрытие информации обо всех контрагентах.

Профучастники выступают также за сохранение мер, направленных на смягчение требований к капиталу. С начала 2023 года прекращает действовать разрешение на использование международных рейтингов, присвоенных по состоянию на 1 февраля, использование цен на иностранные ценные бумаги на 18 февраля. «Для тех, у кого эти вложения существенны, отмена послаблений приведет к необходимости переоценки бумаг, и показатели нормативов, в том числе собственного капитала, могут снизиться»,— поясняет президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Проблемы, по словам одного из собеседников “Ъ”, коснутся в первую очередь компаний с большим капиталом.

В НАУФОР предлагают сохранить отказ от мер воздействия за нарушение требований к информбезопасности и операционной надежности. «Эти требования сейчас не могут быть реализованы в полной мере из-за отсутствия достаточного предложения программных и технических средств от отечественных производителей»,— подчеркивает господин Тимофеев.

В целом, добавляет госпожа Корякина, отмена послаблений должна быть «более плавной и постепенной, так как 2023 год будет, скорее всего, таким же непростым, как и 2022 год».

Виталий Гайдаев