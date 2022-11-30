Чиновники нарубили дров

Как стало известно «Ъ», следствие утяжелило обвинение находящимся под арестом бывшим высокопоставленным чиновникам, отвечавшим за лесное хозяйство Подмосковья. По версии правоохранителей, мошенничество, заключавшееся в незаконной вырубке десятков гектаров здорового леса под видом санитарно-оздоровительных мероприятий, они совершали в составе организованного преступного сообщества. Нанесенный государству ущерб оценивается на данный момент более чем в полмиллиарда рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Уголовное дело о незаконной вырубке десятков гектаров подмосковного леса под видом санитарно-оздоровительных мероприятий ГСУ СКР по Московской области расследует ровно год. Особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) семерым его фигурантам было вменено в вину в самом начале. Тогда же большинство обвиняемых Бабушкинский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Теперь следствие пришло к выводу, что коммерсанты и бывшие чиновники, отвечавшие за лесное хозяйство Подмосковья, действовали в составе организованного преступного сообщества (ОПС), созданного с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Его организатором правоохранительные органы считают бывшего зампреда комитета лесного хозяйства региона (Мособлкомлес) 58-летнего Александра Прокопченко.

Из материалов уголовного дела следует, что «преступное сообщество в форме трех структурированных преступных групп» он создал не позднее апреля 2016 года и действовало оно вплоть до задержания фигурантов 30 ноября 2021 года. Правой рукой чиновника, по версии следствия, являлась занимавшая в то время должность гендиректора ГКУ Московской области «Мособллес» Наталья Нефедьева. Деятельность возглавляемой ею организации курировал непосредственно господин Прокопченко.

Помимо них в ОПС, по версии следствия, входили бывший гендиректор «Центрлесхоза» Олег Жигарев, экс-директор Виноградовского филиала Мособллеса Борис Кузнецов, а также еще несколько должностных лиц Мособлкомлеса и Мособллеса.

В задачу группы, как полагают в Следственном комитете России (СКР), входило «беспрепятственное оформление участков для производства санитарно-оздоровительных рубок, а также лесозаготовительных работ, в том числе за счет бюджетных средств на землях лесного фонда Московской области».

Непосредственно же рубкой деловой древесины на основании поддельных актов лесопатологических обследований занималось ООО «Плитинвест», которое возглавлял Денис Нефедьев, сын Натальи Нефедьевой. Именно его компания в подавляющем большинстве случаев и выигрывала проводимые Мособлкомлесом и «Центрлесхозом» тендеры на уничтожение пораженных короедом деревьев, а вместо этого, по версии СКР, под корень спиливала десятки гектаров здорового подмосковного леса. Затем дорогостоящая древесина, как утверждает следствие, продавалась через сообщников-коммерсантов деревообрабатывающим предприятиям.

Как установили следователи, деятельность этой преступной группы характеризовалась «устойчивостью, сплоченностью, организованностью, четким распределением ролей между участниками, строгой конспирацией, дисциплиной и исполнением указаний Прокопченко, Нефедьевой и неустановленных лиц».

ОПС, по версии следствия, функционировало на территории Раменского, Орехово-Зуевского, Шатурского, Ногинского, Егорьевского, Воскресенского, Сергиево-Посадского, Дмитровского и других городских округов Московской области. На данный момент правоохранители считают доказанными пять эпизодов незаконной вырубки леса в районе СНТ «Цветмет» Орехово-Зуевского городского округа на площади 5 га, СНТ «Онколог» под Шатурой (4 га), СНТ «Лазурное» недалеко от Воскресенска (20 га), а также садового товарищества «Поляна» рядом с Балашихой и деревни Большое Гридино Егорьевского городского округа (5 и 3 га соответственно).

С июля по декабрь 2018 года там, по подсчетам следствия, было напилено не менее 32 тыс. кубометров древесины стоимостью как минимум 600 млн руб., которые обвиняемые распределили между собой.

Отметим также, что Александру Прокопченко вменяется еще и получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Деньги экс-чиновник, как считают в СКР, брал от руководителей филиалов «Центрлесхоза» «за общее покровительство и не наложение штрафных санкций со стороны комитета лесного хозяйства Московской области, а также не привлечение к административной ответственности».

Адвокат обвиняемого Жигарева Константин Рогозин заявил «Ъ», что никаких оснований включать фигурантов этого дела в ОПС у следствия не было. По словам защитника, сделано это исключительно для того, чтобы оставить обвиняемых под стражей на срок свыше года.

«Вызывает возражения как сама позиция следствия о наличии события инкриминируемых деяний, так и причастность моего подзащитного к ним, что выражается в неконкретности предъявленного обвинения,— заявил господин Рогозин.— Инкриминируемые рубки носили законный характер. Их никто не оспаривал. То, что лес нуждался в сплошной санитарной зачистке, подтверждали и проверяющие из департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу. Проблема заключается еще и в том, что отсутствуют какие-либо утвержденные методики оценки жизнеспособности срубленных деревьев. По нашему мнению, доводы следствия о нанесенном ущербе основаны на ложном заключении экспертов из коммерческой организации, которые в действительности даже не выезжали на лесные участки, допустили множество методических и арифметических ошибок. Сторона защиты заявляла ходатайство о проведении лесотехнической экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении, однако следствие в этом отказало».

Защита других фигурантов от комментариев воздержалась.

Олег Рубникович