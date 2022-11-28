Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ в январе—сентябре 2022 года

Место в целом По количеству вагонов Январь—сентябрь 2022 года 2021 год По перевозкам По грузообороту В собственности В управлении ПГК 1 1 1 1 2 2 ФГК 2 2 2 4 1 1 «Нефтетранссервис» 3 3 4 5 6 5 «Трансойл» 4 4 7 7 7 7 «Деметра-Холдинг»* 5 6 8 10 5 3 Globaltrans 6 5 6 6 4 6 «Модум-Транс» 7 7 5 2 10 4 НТК 8 8 3 3 11 8 «Уголь-Транс» 9 9 10 8 9 11 «Атлант» 10 10 9 9 3 9 «Трансконтейнер» 11 11 13 11 8 10 «Газпромтранс» 12 12 15 14 16 12 RailGo 13 14 12 15 12 14 «Новотранс» 14 13 11 12 13 13 «ЛУКОЙЛ-Транс» 15 15 18 20 — 15 «Первый промышленный оператор» 16 18 14 17 15 16 ТГК 17 16 22 19 17 19 «Евросиб СПб» 18 17 20 18 18 20 НХТК 19 19 26 26 22 17 «Апатит» 20 20 16 23 19 27