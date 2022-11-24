Люблинский суд решил по-княжески

Как стало известно “Ъ”, решительный поворот произошел в громком деле о борьбе за наследство мультимиллионера Олега Бурлакова, скончавшегося полтора года назад в подмосковной клинике от коронавируса. На него претендовали как дочери и супруга бизнесмена, с которой он на момент смерти вел бракоразводный процесс в Княжестве Монако, так и его сестра Вера и ее муж Николай Казаков — давний деловой партнер господина Бурлакова. Именно последних Люблинский райсуд, опираясь на законы Монако, признал единственными законными наследниками огромного состояния, включая 106-метровую парусную яхту Black Pearl («Черная жемчужина»). Между тем у российских правоохранителей до сих пор остаются вопросы относительно обстоятельств смерти миллионера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 106-метровая парусная яхта Black Pearl («Черная жемчужина»)

Фото: Oceanco 106-метровая парусная яхта Black Pearl («Черная жемчужина»)

Фото: Oceanco

Решение по затянувшемуся спору родственников за наследство Олега Бурлакова на днях вынес судья Люблинского райсуда Москвы Артем Кененов. Таким образом, он после восьми месяцев слушаний полностью удовлетворил иск, поданный сестрой скончавшегося бизнесмена Верой Казаковой и ее мужем Николаем Казаковым, старым другом и деловым партнером олигарха.

Напомним, как сообщал “Ъ”, господин Бурлаков, входивший в рейтинг богатейших людей России, скончался в июне прошлого года в возрасте 71 года в подмосковной клинике «Лапино» от последствий коронавируса. Почти сразу развернулась борьба между его наследниками. Причем не только за состояние, которое, по разным оценкам, составляло от $650 млн до $1,5 млрд, включая построенную по его проекту яхту Black Pearl, аккумулирующую солнечную энергию в огромных черных парусах,— воплощенную в жизнь мечту детства Олега Бурлакова, который был известен также как талантливый изобретатель и конструктор, но даже за право похоронить покойного. Его жена Людмила Бурлакова, в девичестве Марченко, и две ее взрослые дочери Вероника и Елена, считая себя законными наследниками, настаивали на захоронении в Канаде. В это же время младшая сестра Вера хотела получить тело для захоронения в родном городе брата Санкт-Петербурге, на Серафимовском кладбище, рядом с могилами родителей — об этом якобы просил при свидетелях сам предприниматель.

Проблемы возникли из-за того, что на момент смерти господин Бурлаков вел с женой бракоразводный процесс в Монако, а с дочерями находился в весьма непростых отношениях.

В итоге после длительной заминки Олег Бурлаков нашел упокоение в Канаде. Как говорят в окружении скончавшегося бизнесмена, похороны в Торонто, о которых другие родственники и друзья узнали менее чем за сутки до церемонии, организовали его супруга и дочери.

Причем само прощание прошло по христианскому обряду, хотя бизнесмен даже не был крещен. Юристы покойного утверждают, что даже вывоз тела в Канаду был осуществлен по поддельным документам, в связи с чем было возбуждено уголовное дело, по которому сейчас продолжается предварительное следствие.

Наследственное дело было открыто у питерского нотариуса дочерью Олега Бурлакова Вероникой. Супруги Казаковы подали петербургскому нотариусу заявления о принятии наследства и представили в дело завещание Олега Бурлакова. Его нашли в личных документах бизнесмена, а по законам Княжества Монако, которое являлось последним местом жительства Олега Бурлакова и право которого подлежит применению к наследственным отношениям после смерти, для признания завещания законным не требуется даже его заверение. Но поскольку жена и дочери умершего претендовали на активы как наследники первой очереди, то разбираться сторонам пришлось в Люблинском суде. Он был выбран по месту последней регистрации Людмилы Бурлаковой и ее дочерей. После подачи иска в суд они, кстати, сразу выписались из квартиры, где у них была «техническая» регистрация, необходимая в свое время для получения российского гражданства — у них имелось лишь украинское и канадское, но процесс все же стартовал.

Хотя Монако и внесено в список недружественных стран, судья Кененов пришел к выводу, что применение иностранного права в данном случае никак не противоречит российскому законодательству. Ответчики пытались доказать, что такое применение угрожает «публичному порядку РФ», но адвокаты четы Казаковых доказали — речь не идет ни об одном из признаков, описанных в законе: угрозе территориальной целостности или безопасности государства, конституционным правам граждан или правам большой групп граждан. Между тем назначенная судом по просьбе адвокатов почерковедческая экспертиза признала завещание подлинным — документ был написан рукой Олега Бурлакова и скреплен его подписью. При этом суд признал, что в последнее время господин Бурлаков, будучи прописанным в Санкт-Петербурге и обладая гражданством РФ, все же имел постоянное место жительства в Княжестве Монако, являясь членом ряда местных организаций, в том числе одноименных автомобильного и яхт-клуба.

Противная сторона пыталась доказать, что господин Бурлаков якобы все же жил по большей части в Санкт-Петербурге, а завещание писал, будучи не в адекватном состоянии. Кроме того, ответчики говорили о том, что в завещании упоминалась передача всех активов в «фонд Веры и Николая Казаковых», хотя такого тогда еще не существовало. Впрочем, суд посчитал, что имущество, включая «Черную жемчужину», все равно подлежит передаче чете Казаковых согласно законам Монако. Ссылки на них содержались в 15 листах объяснений адвокатов истцов и 175 листах выдержек из законов. Эти нормы закона предоставили им по их запросу юристы-монакцы — профессор-теоретик и адвокат-практик.

Интересно, что третьим лицом в только завершившемся процессе являлась малолетняя дочь Софии Шевцовой, стюардессы, утверждавшей, что она в последние несколько лет жила вместе с Олегом Бурлаковым в Латвии и родила от него ребенка. Эти доводы, как не подкрепленные доказательствами, также были отвергнуты судом.

«Мы удовлетворены решением, судья оценил все представленные доводы и с математической точностью и краткостью отразил их!» — заявил “Ъ” один из адвокатов супругов Казаковых.

Впрочем, окончательную точку в этом деле ставить еще рано, так как у проигравшей стороны есть время для обжалования решения. Тем более что супруга и дочь пытаются через петербургские суды оспорить отказ нотариуса признать их долю в наследстве, а также взыскать с супругов Казаковых 800 млн руб., якобы незаконно полученных ими от продажи одной из компаний, которой когда-то владел Олег Бурлаков. Кроме того, София Шевцова пытается через суд подтвердить отцовство дочери покойного миллиардера.

Стоит отметить, что, как сообщал “Ъ”, СКР до сих пор ведет расследование покушения на Олега Бурлакова в Москве в ноябре 2018 года. Тогда его джип Cadillac Escalade был обстрелян из огнестрельного оружия на стоянке возле 31-й горбольницы на улице Лобачевского, куда тот приехал на плановый осмотр. Сидевший на заднем сиденье предприниматель чудом уцелел. Примерно тогда же пошла речь о возможной попытке отравления бизнесмена, который затеял бракоразводный процесс, и слежке за ним. Кроме того, следователи до сих ведут проверку обстоятельств смерти Олега Бурлакова, включая качество и своевременность оказанной ему медпомощи. При этом в Монако сейчас идет расследование о выводе средств Олега Бурлакова и Николая Казакова, доверенных Людмиле Бурлаковой. Год назад в княжестве ей было предъявлено соответствующее обвинение. Ее юристы на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Сергей Сергеев