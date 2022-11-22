Польский снайпер выбрал не тот угол

Матч в группе C между сборными Мексики и Польши принес вторую подряд нулевую ничью на чемпионате мира в Катаре. А самым интересным и самым главным эпизодом встречи стал одиннадцатиметровый во втором тайме и победа мексиканского вратаря Гильермо Очоа в поединке с феноменальным польским снайпером Робертом Левандовским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч в группе C между сборными Мексики и Польши

Фото: Carl Recine, Reuters Матч в группе C между сборными Мексики и Польши

Фото: Carl Recine, Reuters

Второй матч дня в группе C, в отличие от того, что завершился за несколько часов до него, чем-то по-настоящему интересным развлекать отказывался долго. Все в нем было каким-то пресным и понятным.

Сборная Мексики в темпераменте, в желании матч обострить поляков превосходила на голову, но толку от такого превосходства не обнаруживалось никакого. Мексиканская игра все время неумолимо кренилась на правый фланг — туда, где носился как угорелый Ирвинг Лосано, самый опасный и хитрый футболист в нынешнем составе своей сборной. Но поляки, конечно, к такому крену были готовы. За живчиком Лосано внимательно следил Бартош Берешиньский. Далеко не во всех дуэлях он брал верх, но Берешиньского страховали партнеры.

Первый более или менее серьезный момент у мексиканцев созрел лишь в середине первого тайма — естественно, справа от польской штрафной. Навешивал, правда, не Лосано, а Эктор Эррера, но получилось все равно неплохо. Эрнесто Вега, во всяком случае, сумел пробить головой так, что заставил мексиканские сектора на трибунах оживиться, думая, видимо, что это знак: оборона соперника вот-вот затрещит. А она не трещала.

Игра сборной Польши удивляла какой-то архаичностью, что ли. В современном футболе редко увидишь, когда считающая себя вполне солидной команда наотрез игнорирует такую опцию, как прессинг. Да хотя бы символический и периодический.

Прессингу поляки всегда предпочитали коллективное отступление в тылы в надежде развернуть выпад из глубины. Итог у такой тактики был печальным. Идеально польские проблемы иллюстрировала статистика их лидера Роберта Левандовского. За первый тайм лучший форвард мирового футбола, которого, по идее, должны были стараться загрузить по полной программе, нанес один невнятный удар по воротам и отдал партнерам четыре, по сути, бесполезные передачи. Ну, так и мяч в ту зону, за которую отвечал Левандовский, добирался лишь изредка. Польские наскоки глохли, как правило, в середине поля.

Что полякам может принести отказ от ставки на пассивность, продемонстрировал эпизод, возникший сразу же после перерыва. Сборная Польши все-таки интегрировала в свою игру прессинг и вскоре наконец доставила мяч до Роберта Левандовского так, чтобы он мог войти с ним в штрафную. Левандовский бульдозером попер мимо Эктора Морено, а тот, останавливая поляка, схватил его за майку. VAR, разумеется, разглядел этот поступок Морено, а судья Крис Бит трактовал его как фол и назначил одиннадцатиметровый.

Пенальти бил сам Левандовский, но он превратился в торжество не польского бомбардира, а опытного мексиканского вратаря. Гильермо Очоа выдал грандиозный трюк. Дернувшись в правый от себя угол, он заставил оппонента стрелять в противоположный. Левандовский и не догадывался, что его надули.

Дело в том, что движение Очоа было ложным. В действительности он решил прыгнуть в тот же угол, что соблазнил поляка. Очоа одиннадцатиметровый отбил, а его восхищенная вратарским подвигом команда надавила на польскую оборону куда плотнее, чем до этого.

Вскоре настал черед выручать свою команду уже польского голкипера Войцеха Щенсного. И он не растерялся, когда перед ним, уже реагировавшим на дальний удар, вдруг возник Энри Мартин и головой попытался переправить мяч в угол.

В общем, все, казалось, завертелось и закрутилось. Но счастье было коротким — минут десять, не больше. Игра постепенно вернулась в тот режим, в котором шла в первом тайме,— со страстными и незадачливыми мексиканцами и аккуратными поляками, которым лезть вперед не так уж и хочется. Ничего, кроме 0:0, которые до предела запутали расклад в квартете, этот режим не сулил.

Алексей Доспехов