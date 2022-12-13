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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 70 лет гендиректору группы «Синара» Михаилу Ходоровскому.

Михаил Ходоровский

Михаил Ходоровский

Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

Михаил Ходоровский

Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

Его поздравляет президент РСПП Александр Шохин:

Уважаемый Михаил Яковлевич! От имени Российского союза промышленников и предпринимателей и от себя лично поздравляю Вас с юбилейным днем рождения! Ваш профессионализм, активная жизненная позиция, умение быстро и ответственно принимать решения любой сложности, внимательное отношение к людям являются основой для успешного развития группы «Синара» — одного из крупнейших многопрофильных холдингов России. Примите в день юбилея теплые слова и наилучшие пожелания крепкого здоровья, счастья и удачи в делах, свершения намеченных планов и бодрости духа!

Сегодня исполняется 55 лет председателю правления ПАО «Газпром нефть», президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову.

Александр Дюков

Александр Дюков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Александр Дюков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Его поздравляет президент УЕФА Александр Чеферин:

— Уважаемый Александр, дорогой друг, прошу принять мои искренние поздравления с 55-летием! Хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить Вас за то, что наша футбольная семья всегда может на Вас положиться. Вы и вся Ваша команда так много сделали для развития футбола на всех уровнях в России — от массового до профессионального. Я не говорю уже о прекрасных воспоминаниях о Вашем родном городе Санкт-Петербурге, который просто идеально принял у себя Евро-2020. Все это было бы невозможно без Вашей поддержки и внимания. Желаю Вам здоровья, счастья и сил для исполнения желаний еще многие годы.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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