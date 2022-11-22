98 миллиардов рублей составил отток средств населения с банковских счетов в октябре 2022 года, сообщил ЦБ (в сентябре — 458 млрд руб., с начала года — 0,5 трлн руб.), Валютные остатки сократились на 211 млрд руб., что связано с конвертациями в рубли и с переводами за границу. Рублевые счета выросли на 113 млрд руб. целиком за счет текущих счетов, несмотря на некоторый рост ставок по вкладам (до 6,84% в третьей декаде октября с 6,54% в третьей декаде сентября). В первой же половине ноября зафиксирован рост срочных вкладов (порядка 100 млрд руб.) на фоне продолжающегося роста ставок (до 6,98% в первой декаде ноября).