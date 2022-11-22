Преступное сообщество сроком не вышло

Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий райсуд Москвы снял обвинение в организации преступного сообщества (ОПС) или участии в нем с пятерых фигурантов уголовного дела, одним из потерпевших по которому являлся бывший обвиняемый в убийстве журналиста Дмитрия Холодова спецназовец Константин Мирзаянц. Максимальный срок — 12 лет за мошенничество и вывод денежных средств за рубеж по подложным документам получил признанный организатором преступления бизнесмен Андрей Жученко. Остальным фигурантам назначили наказание от шести до девяти лет.

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Оглашенный в понедельник судьей Юрием Рахматовым приговор в какой-то степени можно назвать неожиданным. Вряд ли даже адвокаты подсудимых испытывали иллюзии, после того как в ходе прений гособвинитель констатировал, что обвиняемые много лет являлись членами ОПС, и затребовал для них весьма внушительные сроки. Тем не менее виновность бизнесменов Федора Запорожца, Вадима Гомонова, Андрея Жученко, Андрея Прозорова и Александра Лейкера по самой тяжкой из инкриминированных им статей суд счел недоказанной.

В итоге подсудимых признали виновными лишь в особо крупном мошенничестве и совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 4 ст. 159 и ст. 193.1 УК РФ). Впрочем, сроки все-равно оказались лишь ненамного меньше запрошенных прокурором. Так, признанный организатором преступления бывший чиновник Минэнерго, а впоследствии бизнесмен Андрей Жученко вместо 14 лет получил 12, а остальные фигуранты от шести до девяти лет. Правда, одному из подсудимых, очевидно учитывая почтенный возраст (бизнесмену Александру Лейкеру 72 года), суд счел возможным назначить семь лет условно. При этом никто из фигурантов свою вину не признал.

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Наиболее скандальный эпизод уголовного дела связан с хищением 386 млн руб., которые находились на счетах ООО «Промоборудование». Как следовало из материалов дела, компания по договоренности с клиентами занималась поиском и приобретением для них недвижимости в Турции. Впрочем, следствие посчитало это лишь прикрытием для вывода из страны денег. После того как миллионы были заморожены на счетах компании, ее бенефициар Андрей Жученко с помощью Андрея Прозорова и Александра Лейкера попытался разблокировать счет. Когда из этого ничего не вышло, обратился за помощью к 55-летнему бизнесмену Константину Мирзаянцу. Имя бывшего заместителя командира спецотряда 45-го полка (сейчас отдельная спецбригада) ВДВ стало широко известно в связи с расследованием убийства журналиста Дмитрия Холодова. По версии следствия, якобы именно господин Мирзаянц передал спецкору «Московского комсомольца» жетон от камеры хранения на Казанском вокзале, где тот и получил начиненный взрывчаткой кейс. Однако Московский окружной военный суд дважды оправдал подсудимого Мирзаянца. Впоследствии военная коллегия Верховного суда России оставила это решение в силе.

Из рассмотренных в Замоскворецком райсуде материалов следует, что господин Мирзаянц заявил, что находившиеся на счете ООО «Промоборудование» деньги принадлежат ему. Суд с этой версией СКР согласился, что вызвало недоумение адвокатов подсудимых. При таком раскладе, как полагают защитники, Константин Мирзаянц должен был разделить участь их клиентов, поскольку следствие, а затем и суд признали, что через эту фирму осуществлялся незаконный вывод денежных средств из России. Вместо это суд удовлетворил гражданский иск господина Мирзаянца, взыскав с осужденных Жученко, Прозорова и Лейкера в его пользу 234 млн руб.

Еще несколько десятков миллионов рублей Андрея Жученко суд обязал выплатить потерпевшим от двух афер в обменных пунктах в 2016 и 2017 годах. В обоих случаях жертвы намеревались купить в обменниках на улицах Бахрушина и Садовой-Самотечной по $500 тыс. Однако кассиры, получив рубли, исчезали через черный ход. Следствие и суд посчитали, что махинации осуществлялись в интересах подсудимого Жученко, который, как следует из имеющихся в деле показаний, якобы и договаривался об аренде помещений для обменных пунктов, где были совершены преступления.

«Позитивный момент пока только один. Защите удалось снять обвинение в ОПС,— заявил “Ъ” защитник Андрея Жученко Денис Ромашов.— Однако срок судом назначен все равно очень большой. Приговор обязательно обжалуем и будем добиваться оправдания по оставшимся статьям, поскольку и по ним никаких реальных доказательств нет».

Олег Рубникович