У МВД, МЧС и Минздрава будет единый регламент по ликвидации последствий ДТП

МВД разместило на regulation.gov.ru проект совместного с МЧС, Минздравом и Минтрансом регламента «взаимодействия служб при ликвидации последствий ДТП». Документ распределяет функции между ведомствами. МВД, к примеру, регистрирует аварию, оказывает первую помощь, организует беспрепятственный проезд к месту происшествия, регулирует движение, обеспечивает сохранение вещественных доказательств, имеющих отношение к ДТП. Минздрав привлекает службу медицины катастроф, эвакуирует пострадавших и оказывает им помощь в больницах. Минтранс отвечает за перемещение поврежденных авто с проезжей части, из кюветов, а также за восстановление поврежденных дорожных знаков, светофоров. МЧС будет заниматься тушением пожаров при ДТП и предотвращением «распространения вторичных поражающих факторов» в результате, к примеру, разлива топлива.

Ликвидацией последствий конкретной аварии будет руководить старший по званию полицейский, работающий на месте происшествия. Решение о «немедленном извлечении» из поврежденной машины пострадавшего человека примут медработники. В определенных случаях к участию будут привлекаться специалисты психологической службы МЧС или Минздрава — они смогут консультировать пострадавших как очно, так и дистанционно с помощью средств телемедицины или по телефону. Такие службы будут привлекаться в том числе при возникновении ЧС, имеющих «широкий общественный резонанс».

Регионы на основании регламента разработают и утвердят собственные инструкции «с учетом климатогеографических особенностей и ресурсной обеспеченности». На региональном уровне также должен существовать «план прикрытия автодорог», в котором будут подробно описаны зоны ответственности полиции и бригад скорой помощи за конкретные участки.

Иван Тяжлов