1,09 триллиона рублей составил объем кредитов, предоставленных малому бизнесу в сентябре 2022 года, сообщил Банк России. Показатель оказался выше планки в 1 трлн руб. впервые за 2022 год — хотя и не достиг рекордного уровня декабря 2021 года (1,34 трлн руб.). В сравнении год к году в сентябре рост займов, полученных МСП, ускорился до 16,1% (15,5% в августе), совокупный объем рублевых кредитов за месяц составил 1,03 трлн руб., увеличившись на 11,2% (после 11,1% в августе). Валютные заимствования малых компаний выросли в годовом сопоставлении вчетверо, до 57 млрд руб., после взлета в 30–46 раз в июле—августе — предположительно, для закупок оборудования в режиме параллельного импорта.