Подъезд не вынес газа

Бытовая версия взрыва в пятиэтажке в поселке Тымовское на Сахалине пока остается приоритетной. ЧП произошло в минувшую субботу, в результате обрушился подъезд жилого дома, погибли девять человек, в том числе четверо детей. СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества, Александр Бастрыкин распорядился передать материалы в центральный аппарат ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подъезд пятиэтажки полностью уничтожило взрывом

Фото: СКР по Сахалинской области Подъезд пятиэтажки полностью уничтожило взрывом

Фото: СКР по Сахалинской области

По факту ЧП в поселке городского типа Тымовское второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Сахалинской области возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). В воскресенье стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание передать материалы дела для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

Взрыв произошел в субботу примерно в час дня в пятиэтажном жилом доме по адресу Библиотечная улица, 6а. Он был таким мощным, что целиком обрушился крайний подъезд пятиэтажки. К месту происшествия в общей сложности было направлено около 80 спасателей и 20 единиц техники. Группа сотрудников МЧС прилетела к месту события на вертолете. К пятиэтажке также были направлены несколько бригад скорой помощи. В поселок на вертолете вылетели губернатор региона Валерий Лимаренко, заместитель председателя правительства области Олег Попов, министр ЖКХ Наталия Куприна и руководитель агентства по делам ГО и ЧС Анна Михеева.

Разбор завалов продолжался до вечера. Всех обитателей дома эвакуировали. В итоге спасатели извлекли из-под развалин тела девяти погибших, среди них четверо детей — восьми, двенадцати и двое десяти лет.

Еще два человека пострадали, причем одной женщине понадобилась операция. Как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, всего в подъезде проживали 33 человека, 23 из них живы. Судьба еще одного уточняется.

Психологи МЧС России оказали помощь родственникам погибших и пострадавшим. Разбор завалов продолжался и в воскресенье. Для жителей пострадавшего от взрыва дома в Тымовском организован пункт временного размещения.

Глава региона заявил, что пострадавший подъезд снесут. «Сейчас принято решение срочно демонтировать первый подъезд, чтобы он не повлек за собой дальнейшие разрушения,— пояснил Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.— Если эксперты дадут заключение, что проживание в остальных подъездах безопасно для людей, дом ждет капитальный ремонт». В настоящий момент территория дома огорожена, рядом с ним выставлено два поста полиции. В населенном пункте развернули современный комплекс, который используется для диагностики жилых зданий после землетрясений и других чрезвычайных ситуаций.

На встрече с тымовчанами губернатор заявил, что каждая потерявшая квартиру семья получит материальную помощь и жилье. «Семьям, потерявшим жилье, выплатим по 500 тыс. руб. Родственникам погибших выплатят по 1 млн руб. Пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице, выплатим по 400 тыс. руб.»,— сказал он. Прокуратура Сахалинской области контролирует действия местных властей по ликвидации последствий ЧП.

Пока приоритетной версией произошедшего считается взрыв газового баллона, емкость которого предварительно оценивается в 20 литров.

Эксперты уже установили, что эпицентр взрыва находился на первом этаже. Не исключено, что ЧП случилось при переноске баллона в квартиру.

Пятиэтажка, в которой произошел взрыв, была построена в 1980 году, в ней 80 квартир, последний капитальный ремонт проводился в 2016 году.

В Тымовском районе был объявлен траур. В храмах Сахалинской области в воскресенье прошли заупокойные службы. В регионе объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим.

Марина Игнатьева, Южно-Сахалинск