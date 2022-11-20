20 ноября исполнилось 76 лет патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

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Его поздравляет кинорежиссер Никита Михалков:

— Очень рад возможности, предоставленной мне газетой «Коммерсантъ», поздравить Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Могу представить, Ваше Святейшество, какое количество поздравительных телеграмм, писем и звонков обрушится сегодня на Вас в Ваш день рождения. Конечно, я присоединяюсь ко всем добрым словам, которые Вы сможете прочесть и услышать, но хочу воспользоваться величайшей привилегией поздравить Вас не только как первого иерарха Русской Православной церкви, но и как, осмелюсь произнести это, моего друга. В конце концов, за всеми званиями, наградами и постами есть человек. И я очень счастлив, что могу позволить себе думать, что знаю Вас именно как человека. Глубокого, веселого, остроумного, с которым так приятно общаться, «сняв галстук» и не выверяя тщательно слова, выражая свою мысль, потому что знаешь, что тебя поймут и простят. Желаю Вам, Ваше Святейшество, оставаться таким всегда. И пусть ничто и никогда, несмотря на великое значение Вашего архипастырского служения, не заслонит в Вас эту замечательную сущность доброго веселого друга. Испрашивающий Ваших молитв Никита Михалков.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»