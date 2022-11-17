Гвардии мошенник

Как стало известно “Ъ”, военный суд признал мошенником военного врача Росгвардии Насруллу Атаева, продавшего трем претендентам на службу по контракту поддельные справки об их годности по состоянию здоровья. Четвертый кандидат не только отказался оплатить услуги доктора-мздоимца, но еще и пожаловался на него в ФСБ. С учетом раскаяния и безупречной характеристики майор Атаев получил символическое наказание: суд назначил ему штраф.

Майор медслужбы Атаев еще во время следствия раскаялся и полностью признал все четыре эпизода инкриминированного ему мошенничества (ч. 3 ст. 59 УК РФ), поэтому судье 235-го гарнизонного военного суда Артему Карпову не пришлось в процессе даже обсуждать обстоятельства случившегося.

Как следовало из материалов уголовного дела, инцидент произошел в подразделении войск Национальной гвардии, занятом исключительно охраной стратегически важного объекта в Москве. В начале 2020 года один из офицеров части — помощник начальника штаба, отвечающий за работу с кандидатами на службу по контракту, по его собственному признанию, устал, и в связи с этим негласно передал часть своих обязанностей коллеге — начальнику медслужбы и медпункта подразделения Насрулле Атаеву.

До 2020 года претенденты на контракт приходили именно к помначштаба. Он проверял их документы и выдавал кандидатам направления на прохождение военно-врачебной комиссии в медсанчасти ГУ МВД России по Москве, а также на тестирование для определения профпригодности уже в строевом подразделении самой части. После состоявшегося перераспределения функций «медицинский» раздел проверки был отдан на откуп начальнику медпункта Атаеву, и тот, по его собственному признанию, решил воспользоваться ситуацией.

Зная о том, что прохождение медкомиссии в МВД отнимает довольно много времени, майор предложил троим соискателям контракта ускорить процедуру за 30 тыс. руб., а получив согласие, написал им соответствующие заключения от себя лично. Как установила назначенная следствием экспертиза, господин Атаев раздобыл где-то бланки полицейской медсанчасти, собственноручно заполнил их и подписал «с подражанием подписей» председателя врачебной комиссии и ее секретаря. Затем врач проштамповал заключения опять же поддельной печатью. Для того чтобы признать оттиски фальшивыми, экспертам, кстати, пришлось почти на месяц изъять уже настоящую гербовую и числящуюся в единственном экземпляре печать врачебной комиссии медсанчасти МВД.

Четвертый претендент, как и первые трое, был признан годным к службе по высшей медицинской категории А и получил на аттестационной комиссии право заключения трехгодичного контракта, однако с врачом так и не расплатился. «Он сначала постоянно напоминал мне про долг, а потом перестал»,— сообщил на допросе этот контрактник, ставший одновременно свидетелем и заявителем по делу. По мнению свидетеля, если бы майор Атаев все же добился своего, ему «мог бы быть причинен значительный материальный ущерб».

Вынося приговор, судья Карпов учел положительные характеристики военного врача, его раскаяние и троих детей Насруллы Атаева. За мошенничество в значительном размере с использованием служебного положения офицер был приговорен к штрафу в 200 тыс. руб. Все четверо его бывших «клиентов», как сообщил “Ъ” близкий к расследованию уголовного дела источник, благополучно прошли уже полноценное обследование в медсанчасти, получили соответствующие заключения, после того как врачам вернули изъятую у них печать, и продолжили службу по контракту.

«Приговор военного суда был, на мой взгляд, обоснованным, справедливым и устроил всех участников процесса,— пояснил собеседник “Ъ”.— Сегодня не стоит лишать свободы профессиональных военных, совершивших мелкие преступления».

Сергей Машкин