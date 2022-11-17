Серая зона клиентского сервиса

Большинство банков заинтересованы во взаимодействии с розничными клиентами, как для удержания старых, так и для привлечения новых. Поэтому желание МТС-банка, активно работающего в сегменте розничного кредитования, познакомиться поближе с действующими и потенциальными потребителями своих продуктов не вызывает удивления. Из опубликованного на днях тендера стало известно, что банк планирует создать платформу, которая позволила бы в одном интерфейсе получить доступ ко всем актуальным данным из различных источников, «содержащих ценную информацию о физических и юридических лицах». Платформа должна предоставлять единый развернутый ответ по всем указанным в запросе источникам и данным, причем для запроса достаточно номера телефона или ФИО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Шерункова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ольга Шерункова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Но тут особый интерес представляют источники, в которых будет проходить поиск этой информации. Например, предполагается использовать сервис Get Contaсt (и подобные ему NumBuster, CallApp и другие), по которому можно найти, как клиент записан в телефонных книжках у других клиентов. Помимо этого, банк планирует проверять учетные записи и объявления на сервисах «Юла» и «Авито», наличие учетных записей в ОАО РЖД, авиакомпаниях, электронных кошельках (Qiwi, Webmoney, «Элекснет», VKPay). Не пренебрегает и традиционными путями, используя поисковики и основные социальные сети.

В банке отметили, что хотят «провести эксперимент по упрощению и улучшению клиентского пути, с целью проверки корректности ввода данных при заявках на свои продукты, и понять, имеются ли на рынке подобные сервисы». Сама по себе идея систематизировать такую услугу не редкость, отмечает собеседник “Ъ” в одном из крупных банков, не исключая, что подобные платформы есть у крупнейших банков.

Но у юристов список источников, из которых банк планирует извлекать информацию, вызывает много вопросов. Скорее всего, сервис будет построен на автоматическом парсинге информации с интернет-ресурсов, что потенциально может нарушать как договорные ограничения площадок, так и интеллектуальные права на базы данных, поясняет управляющий партнер Comply Артем Дмитриев. Между тем такая практика находится в серой зоне. По факту, собирается профиль человека, который может содержать довольно чувствительную информацию, а значит, согласие и политика обработки данных МТС-банка должны достаточно подробно и явно описывать цели обработки данных, типы собираемых данных и источники для сбора.

Сбор такого массива данных в итоге, скорее всего, позволит выполнить KPI по продажам. Однако, получив отказ в кредите, клиент вряд ли сразу поймет, что причиной мог послужить опубликованный пост в социальной сети, или отказали потому, что у кого-либо в телефоне вы негативно окрашены прозвищем «не отдает долги».