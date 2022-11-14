Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

От кино молока

Мистический неовестерн «Земун» в российском прокате

В прокат вышел полнометражный режиссерский дебют Эдуарда Жолнина «Земун», премьера которого состоялась в 2021 году на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. Свою картину авторы называют мистическим неовестерном, и действительно в ней переплетаются традиции американского жанрового и российского авторского кино. Рассказывает Юлия Шагельман.

На путь истинный заблудившегося путника наставляет священная корова Земун

На путь истинный заблудившегося путника наставляет священная корова Земун

Фото: Rock Films

На путь истинный заблудившегося путника наставляет священная корова Земун

Фото: Rock Films

Необычное название фильма отсылает к верованиям древних славян и сразу настраивает на то, что реализма тут ждать не стоит. Согласно им, священная небесная корова Земун была покровительницей пастухов, а также заблудившихся путников, которым помогала вернуться на истинную и верную дорогу. Егор (Евгений Ткачук) — именно такой путник. В прошлом у него остались родная деревня и пять лет отсидки в тюрьме, в настоящем — жизнь в большом городе, где он явно не чувствует себя своим, и работа в автосервисе, откуда его увольняют за криминальное прошлое в первые же минуты фильма, будущее не кажется перспективным. Почти одновременно с известием об увольнении Егор получает звонок из дома, от младшего брата Пашки (Иван Решетняк), который сообщает о смерти их отца.

Приехав в деревню по разбитой дороге, ведущей из ниоткуда в никуда (фильм снимался в Воронежской области, но действие развивается в некоем условном пространстве), Егор обнаруживает, что она практически опустела. Среди немногих оставшихся здесь обитателей пожилая знахарка Варвара (Татьяна Сезоненко), которая готовит покойника к погребению и рассказывает герою предание о корове Земун, лишившийся своего стада и практически утративший разум пастух Влас (Вячеслав Гардер), странная немая девушка (Екатерина Шумакова), пребывающая как будто на грани между нашим миром и потусторонним, да упрямый Пашка, который продолжает держаться за стадо в восемьдесят голов и участок земли, завещанные отцом обоим братьям. Егор считает, что коров и землю надо продать, а с полученными деньгами возвращаться искать счастья в Москве. Тем более что имеется и покупатель, предлагающий выгодную цену,— владелец расположенного неподалеку карьера Глеб (Олег Ягодин), имеющий связи в местной администрации и держащий всю округу в кредитной кабале. На подхвате у него подвизается банда крепких молодых парней во главе с бывшим одноклассником и другом Егора (Никита Костюкевич), становящимся его врагом.

Коллизия с противостоянием честных деревенских жителей и хитрого городского толстосума (разумеется, коровы Глебу совершенно не сдались, а земля стоит гораздо дороже, чем он за нее предлагает) — вполне жанровая, вызывающая в памяти сюжеты классических вестернов, в которых бедные поселенцы отказывались уступить свои участки предпринимателям, знающим, что скоро через них проложат железную дорогу. Пейзаж в фильме Жолнина тоже соответствующий: выжженная степь под выцветшим бледно-голубым небом, лысые холмы на горизонте, полузаброшенные кладбища с покосившимися крестами и стоящие на отшибе хозяйства, обнесенные заборами из кольев. Будут здесь и погони (только не на лошадях, а на мотоциклах), и перестрелки, и диалоги, в которых каждое слово звучит одновременно просто и увесисто.

Но чем дольше Егор остается в деревне, чем сильнее осознает свою привязанность к этой жесткой земле, неласковой ни к своим, ни к чужим, тем больше фильм переходит из жанровой плоскости в метафорическую. Реальность становится зыбкой, сливаясь с воспоминаниями и снами, открывающими возможность заглянуть одновременно в прошлое и в будущее — то ли настоящее, то ли вымечтанное. Большая заслуга в визуализации этих почти незаметных переходов между явью и воображением принадлежит оператору Максиму Эфросу, которого смело можно назвать соавтором фильма. А незамысловатая история о борьбе за клочок земли оборачивается поводом к размышлению о долгах отцов, которые переходят по наследству к сыновьям, о вине человека перед природой, которую он разрушает, но у которой сам же и ищет утешения в моменты слабости, и о корнях, отказаться от которых, согласно философии фильма, значит отказаться от самого себя.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...