Кто из республиканцев крайний

По итогам подсчета голосов в штате Невада демократы все-таки сумели отстоять большинство в Сенате. Более того, хотя прогноз по Палате представителей прежний — она, скорее всего, уходит к республиканцам,— сокрушительное поражение демократам не удалось нанести и там. Возможности получить контроль над всем Конгрессом, которые были республиканцами упущены, ставят под вопрос лидерство в партии Дональда Трампа и его претензии на номинацию в 2024 году. На пятки уже наступают более успешные политики, которые готовы бросить вызов экс-президенту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Завоевание демократкой Кэтрин Кортес-Масто места в Сенате от штата Невада перечеркнуло надежды республиканцев взять под контроль верхнюю палату американского Конгресса Фото: David Swanson / Reuters Соперник Кортес-Масто — республиканец Адам Лаксальт Фото: Reuters / David Swanson Следующая фотография 1 / 2 Завоевание демократкой Кэтрин Кортес-Масто места в Сенате от штата Невада перечеркнуло надежды республиканцев взять под контроль верхнюю палату американского Конгресса Фото: David Swanson / Reuters Соперник Кортес-Масто — республиканец Адам Лаксальт Фото: Reuters / David Swanson

Поздним вечером в субботу, 12 ноября, американские консерваторы потеряли последние надежды получить контроль над верхней палатой. Демократка Кэтрин Кортес-Масто, в свое время первая латиноамериканка, избранная в Сенат, на финишной прямой буквально вырвала лидерство в 0,5%, или в 4 тыс. голосов, у своего оппонента-республиканца Адама Лаксальта, занимавшего пост генерального прокурора штата Невада с 2015 по 2019 год.

«Спасибо, Невада»! — немногословно подвела итог ожесточенной борьбы госпожа Кортес-Масто в своем Twitter.

Для обоих кандидатов подсчет голосов стал настоящим испытанием и растянулся на четыре дня. Все это время республиканец лидировал, однако решающими оказались последние бюллетени, пришедшие по почте. Традиционно правом голосовать с помощью почтовых бюллетеней пользуется именно демократический избиратель, а республиканцы приходят на участки лично, опасаясь подтасовок.

Пессимистические настроения царили в штабе республиканца с самого утра субботы. Сам он в своем Twitter констатировал, что «окно победы», похоже, закрывается. На тот момент он лидировал с отрывом всего в 860 голосов, или 0,09 процентного пункта. Однако он предупредил сторонников, что сейчас идет подсчет почтовых голосов и уже виден серьезный тренд на лидерство соперницы. В 22:00 по Вашингтону стало понятно, что американскому консерватору-трамписту с блестящим образованием, связями с республиканским истеблишментом в Вашингтоне и дедушкой — близким другом Рональда Рейгана удержать место в Сенате не удалось.

За сутки до этого был объявлен победитель и в Аризоне. Демократ Марк Келли смог переизбраться, отстояв в тяжелой борьбе с другим соперником-трампистом Блейком Мастерсом свое кресло в Сенате.

Еще ранее разбились надежды консерваторов на сохранение места в Пенсильвании. Вице-губернатор штата Джон Феттерман по итогам подсчетов всех голосов уверенно опередил знаменитого врача и телеведущего американца турецкого происхождения Мехмета Оза, на поддержку которого Дональд Трамп потратил огромные силы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из сторонников Дональда Трампа — футболист-республиканец Гершель Уокер (справа) проиграл выборы

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Один из сторонников Дональда Трампа — футболист-республиканец Гершель Уокер (справа) проиграл выборы

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Другой ставленник господина Трампа — футболист-республиканец Гершель Уокер тоже де-факто проиграл, хотя и с незначительным отрывом, действующему сенатору-демократу Рафаэлю Уорноку в Джорджии. Но из-за законодательства штата (один из кандидатов должен получить минимум 50%) 6 декабря здесь состоится второй тур.

Тем временем, какие бы ни были результаты в Джорджии, демократы сохранили контроль над верхней палатой, гарантированно получив 50 мест из 100 с решающим правом голоса вице-президента Камалы Харрис.

Если же господин Уорнок одержит победу и на этот раз, это даст демократам еще один козырь в Сенате, где они часто сталкивались с сопротивлением демократа-центриста Джо Мэнчина из Западной Виргинии, то и дело блокировавшего ключевые для Белого дома законопроекты.

Между тем сказать, что результаты промежуточных выборов для республиканцев стали крайне печальными,— не сказать ничего. Особенно в свете того, что поначалу все складывалось в их пользу. Шансы на возвращение большинства в Сенате стали весьма осязаемыми после того, как были объявлены триумфальные итоги во Флориде, где кандидаты партии буквально разгромили оппонентов. Потом победителем в ночь выборов в губернаторской гонке в ключевом штате Джорджия провозгласили Брайана Кэмпа, который лидировал с почти 10-процентным отрывом от влиятельной демократки Стейси Абрамс. Но уже в борьбе за сенаторское кресло от штата все перевернулось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Республиканец Джо Ломбардо победил на губернаторских выборах в Неваде

Фото: David Swanson, Reuters Республиканец Джо Ломбардо победил на губернаторских выборах в Неваде

Фото: David Swanson, Reuters

Кстати, в Неваде победителем губернаторской гонки также оказался республиканец — Джо Ломбардо. Подобный расклад свидетельствует о том, что у избирателей в этих штатах особого негатива по отношению к Республиканской партии не было и одержать победу в битве за Сенат было вполне реально.

Примечательно, что несмотря на то, что большинство наблюдателей по-прежнему прогнозируют победу консерваторов в Палате представителей, сокрушительного поражения конкурентам они не нанесли и там.

До сих пор остается два десятка плотных гонок, исход которых предсказать затруднительно. Пока, по данным Associated Press, республиканцы гарантировали себе 211 мест в нижней палате при необходимых для большинства 218, демократы — 203.

Неутешительные итоги в Джорджии, Неваде, Пенсильвании и сложная ситуация в Палате представителей фактически поставили перед республиканцами вопрос поиска новых лидеров партии и стратегии на президентскую гонку. Многие аналитики обратили внимание, что проигрывали чаще кандидаты, которых лично поддержал Дональд Трамп. Они были проводниками его идей и, например, ставили под сомнение победу Джо Байдена в 2020 году.

А вот уверенно выступившие кандидаты в губернаторских гонках от Дональда Трампа держались в стороне. В первую очередь речь идет о губернаторе Флориды Роне Десантисе, который опередил своего конкурента на выборах на 19%, хотя четыре года назад одержал победу лишь за счет 0,4%. На этот раз он сумел заручиться поддержкой латиноамериканцев и выиграть в округах, где республиканцы не одерживали победы десятилетиями. То, что произошло в ночь выборов во Флориде, эксперты уже нарекли «флоридским цунами» и полнейшим разгромом демократов в ключевом штате для президентских выборов. Как сообщила The Washington Post, некоторые республиканские стратеги и спонсоры теперь видят господина Десантиса чуть ли не «первым лицом» Республиканской партии и главным претендентом на номинацию. Сам он пока отказывается говорить о своих амбициях. Однако, как сообщает издание со ссылкой на свои источники, его штаб уже изучает возможность перенаправления оставшихся рекордных сборов на губернаторскую кампанию (около $60 млн) на президентскую гонку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Виргинии — республиканец Гленн Янгкинг нанес поражение сопернику-демократу

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Губернатор Виргинии — республиканец Гленн Янгкинг нанес поражение сопернику-демократу

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Другое потенциально новое лицо Республиканской партии — губернатор Виргинии Гленн Янгкинг, который год назад нанес мощное поражение своему оппоненту-демократу. Гленн Янгкинг сумел привлечь умеренный демократический электорат и развернул традиционно «синий штат» в сторону консерваторов. Он также предпочитал не афишировать свои связи с Дональдом Трампом в ходе кампании, что заставило политологов заговорить о том, что, возможно, партии стоит присмотреться к такой стратегии. Судя по последним комментариям, губернаторы Виргинии и Флориды настроены друг к другу вполне дружелюбно. В частности, господин Янгкинг заявил, что победа флоридского коллеги — «вознаграждение за его великолепное лидерство».

А вот Дональд Трамп обоих потенциальных конкурентов не жалует. В то время как бывший президент готовится к запланированному на вторник запуску своей президентской — 2024 года — кампании, он не смог обойтись без колкостей в адрес двух губернаторов-республиканцев, которых CNBC называет «главными фаворитами», способными бросить вызов господину Трампу.

Как и с губернатором Десантисом, которого он назвал «Десанктимониус» (от англ. Sanctimonious — прикидываться святошей), Дональд Трамп пошутил над фамилией виргинского губернатора. В случае с Гленном Янгкингом экс-президент произнес ее «Янг Кинг», отметив, что она звучит как китайская фамилия. И добавил, что без его поддержки оба этих политика не добились бы победы и всем ему обязаны.

Поведение Дональда Трампа, неспособного делать выводы из произошедшего, раздражает многих республиканцев — даже тех, кто его когда-то активно поддерживал.

«"Ты уволен!" Это сообщение, которое республиканцы должны донести до Дональда Трампа. Как можно скорее!» — цитирует CNBC республиканца от Нью-Йорка Пита Кинга. Некогда поддерживающий экс-президента консерватор возложил частичную ответственность за поражение партии на «эго Трампа», который только и делал, что занимался «разглагольствованиями на митингах», вместо того чтобы консолидировать электорат.

Американский специалист в области связей с общественностью и политолог Джон Вароли в беседе с “Ъ” выразил мнение, что, «учитывая высокий уровень нарциссизма Трампа, есть сомнения, что он когда-либо уступит Десантису» и согласится с его лидерством. Тем не менее эксперт считает: «Со временем Десантис будет становиться все популярнее. Он ветеран войны. У него есть история успеха в качестве губернатора влиятельного штата. Он умен и хорошо говорит. А главное, у него нет трамповской нахрапистости и неряшливости в обращении с фактами».

Екатерина Мур, Вашингтон