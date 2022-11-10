Джо Байден потерпел отличное поражение

Вдохновленный непровальным результатом Демократической партии на выборах в Конгресс США президент Джо Байден выразил уверенность, что сможет сработаться с республиканцами. И хотя итоги голосования по-прежнему до конца не подведены, менее убедительное, чем от них ожидали, выступление республиканцев вселило в хозяина Овального кабинета уверенность, что оставшиеся два года на посту не превратятся для него в ад. Республиканцы между тем, похоже, поумерили аппетиты — после подведения предварительных итогов выборов пока не слышны голоса о необходимости урезать помощь Киеву, остались в прошлом и разговоры о якобы неминуемом импичменте президенту-демократу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден выразил готовность работать с республиканцами и посоветовал им тоже приготовиться

Фото: Nathan Posner / Anadolu Agency / Getty Images Президент США Джо Байден выразил готовность работать с республиканцами и посоветовал им тоже приготовиться

Фото: Nathan Posner / Anadolu Agency / Getty Images

Выборы в Конгресс США прошли 8 ноября, однако и 10 ноября до конца так и не были ясны расклады в обеих палатах. Неподсчитанными к вечеру четверга по московскому времени оставались результаты 44 гонок в Палате представителей, в Сенате все еще не была решена судьба трех мандатов. Впрочем, уже сейчас никто не сомневается, что Республиканская партия с 3 января 2023 года будет владеть большинством в нижней палате, вопрос лишь в том, каким будет перевес. По данным на вечер четверга, в их копилке уже точно было 207 из 218 мест, необходимых для контроля, демократы же получили 184 мандата.

Интрига с Сенатом более закрученная. Уже известно, что 6 декабря в Джорджии пройдет второй тур, победитель которого может решить судьбу большинства в верхней палате. Однако, возможно, значение этой гонки будет и не так важно, если окончательный подсчет голосов в Неваде выявит, что победителем становится представитель демократов. В четверг вечером там лидировал республиканец Адам Лаксалт, однако его отрыв сокращался. Промежуточный счет на табло в верхней палате был таков — 48:49 в пользу республиканцев. При этом не до конца подсчитаны еще были и голоса в Аризоне, но там у демократа Марка Келли было преимущество в 95 тыс. голосов и вряд ли бывший астронавт в итоге не дотянется до победы.

Между тем Джо Байден счел 8 ноября «хорошим днем для демократии и хорошим днем для Америки».

Президент США был так рад отсутствию «красной волны» (красный — цвет республиканцев), которую предсказывали СМИ и эксперты, что казалось, будто Демократическая партия не проиграла на выборах, а в пух и прах разбила оппонентов.

«Хотя любое потерянное место болезненно, у демократов была сильная ночь и мы потеряли меньше мест, чем любой другой президент-демократ на своих первых промежуточных выборах за последние 40 лет»,— не переставал радоваться Джо Байден, не обращая внимания на тот факт, что демократы по-прежнему рискуют потерять контроль над обеими палатами. С другой стороны, худшим с точки зрения результатов промежуточных выборов президентом-демократом ему уже не стать, а значит, повод, конечно, был.

«Независимо от того, что покажут окончательные итоги этих выборов, я готов работать с моими коллегами-республиканцами. Американский народ ясно дал понять, что ожидает от республиканцев готовности работать со мной»,— на правах проигравшего, но не побежденного Джо Байден пригласил к диалогу оппонентов, еще неделю назад грозивших обрушить на него всю мощь изрядно, как они надеялись, покрасневшего Конгресса. По словам президента, в скором времени он собирается пригласить в Белый дом руководителей обеих партий, а также отдельно встретиться с лидером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти, который, вероятно, станет следующим спикером вместо Нэнси Пелоси и, соответственно, третьим человеком в государстве.

При этом Джо Байден заверил, что воспользуется правом вето, если Республиканская партия попытается протащить через Конгресс инициативу об общенациональном запрете на аборты, заявил, что до конца своего срока намерен добиться запрета на оборот штурмового оружия в США, а также отметил, что не собирается сворачивать с выбранного им курса независимо от результатов выборов и низких рейтингов его администрации. Хотя президент и признал, что итоги голосования продемонстрировали разочарование американцев положением дел в стране, а значит, властям надо вместе поработать над такими проблемами, как инфляция, преступность и общественная безопасность.

Как уже отмечалось в американских СМИ, в Конгресс не прошли многие ставленники экс-президента Дональда Трампа.

Эти политики порой выглядели одиозно даже для консервативного избирателя, и именно они были той громкой силой, грозящей перетряхнуть Вашингтон и, например, урезать или вовсе прекратить поставки помощи Украине. Некоторые из них (как избранная от 14-го округа Джорджии Марджори Тейлор Грин) все же прошли в Палату представителей, но таких в новом созыве, судя по всему, сильно больше не станет. Это, видимо, и сподвигло Джо Байдена заверить всех, что поддержка Киева после выборов в США не претерпит изменений. «В сфере внешней политики я надеюсь, что мы продолжим этот двухпартийный подход к противостоянию российской агрессии на Украине»,— заявил глава Белого дома. Собственно, голоса в пользу импичмента Джо Байдену и пересмотра политики США на украинском направлении пока и правда приутихли.

Тем временем Джо Байден вновь заявил, что планирует выдвинуться на второй срок, впрочем, также подчеркнув, что окончательное «семейное решение» будет принято позже и оно никак не будет зависеть от планов Дональда Трампа на Белый дом. Последний, кстати, выразил «отчасти разочарование» результатами республиканцев, при этом назвав удачные примеры выступления однопартийцев своей личной победой. И это, конечно, в духе экс-президента, однако большинство республиканцев с ним, кажется, не готовы согласиться. Во всяком случае, сразу несколько консервативных СМИ, включая телеканал Fox News, выпустили материалы, в которых прозвучали призывы к партии дистанцироваться от «неудачника» Дональда Трампа, большинство кандидатов которого проиграли 8 ноября. Как сообщили американские СМИ, советники экс-президента посоветовали ему отложить «большое объявление», запланированное на 15 ноября, и дождаться второго тура в Джорджии, где действующий сенатор-демократ Рафаэль Уорнок сразится с футболистом-республиканцем Гершелем Уокером, поддержанным господином Трампом.

На этом фоне все больше республиканцев начинают отвешивать реверансы в сторону триумфатора губернаторских выборов во Флориде Рона Десантиса.

Это, видимо, сильно раздражает Дональда Трампа. «Теперь, когда выборы во Флориде закончились и все прошло довольно хорошо, не следует ли сказать, что в 2020 году я получил во Флориде на 1,1 млн голосов больше, чем Рон Ди получил в этом году, 5,7 млн против 4,6 млн? Просто спрашиваю»,— разразился 10 ноября бывший президент серией постов в своей соцсети Truth Social.

Так или иначе, выборы в США закончились и, кажется, прошли пока без особых скандалов. Даже, по словам Джо Байдена и ответственных за кибербезопасность властей, не наблюдалось вмешательства и каких-либо серьезных атак. Однако еще только предстоит узнать главное: и каким будет итоговый расклад, и как он повлияет на предстоящую президентскую кампанию-2024, которая, по сути, уже давно началась, а в какой-то степени и не прекращалась.

Алексей Забродин